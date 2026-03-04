Enamorado relembra primeiro treino no Grêmio: "Pareceu durar uma eternidade"

Enamorado marcou pela primeira vez com a camisa do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Uma das primeiras contratações do Grêmio para a temporada de 2026 foi o atacante José Enamorado. O colombiano desembarcou em Porto Alegre e, em seu nono jogo com a camisa gremista, marcou pela primeira vez no Gre-Nal 450.

Em entrevista à Rádio Blu, da Colômbia, o atacante falou sobre seu processo de adaptação ao clube brasileiro e aos primeiros dias na equipe.

— Nos primeiros dias aqui, meu primeiro treino pareceu durar uma eternidade. Aqueles primeiros dias pareceram muito mais longos, então, como posso dizer, muito mais intensos. Os primeiros dias aqui foram realmente difíceis para mim nesse aspecto, porque na Colômbia sim, você também treina intensamente, mas não é a mesma coisa — recordou.

O gol de Enamorado abriu o caminho para a goleada por 3 a 0 do Grêmio na Arena. O Gre-Nal da volta será no Beira-Rio no próximo domingo (8), às 18h.

— Estou muito feliz porque me deu a oportunidade de marcar em um clássico, em mais uma final, graças a Deus, e aqui no futebol brasileiro. Também ao esforço e a todo o trabalho que temos feito e à evolução durante todo esse tempo que estive aqui no Brasil — finalizou.