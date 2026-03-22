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Em reencontro com Renato, Grêmio perde para o Vasco pelo Brasileirão

Cariocas marcaram com Thiago Mendes e David; Carlos Vinícius descontou para o Tricolor

Marco Souza

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