Em reencontro com Renato, Grêmio perde para o Vasco pelo Brasileirão

O Grêmio segue sua sina no Brasileirão. Em São Januário, neste domingo (22), o Tricolor perdeu para o Vasco por 2 a 1. Uma derrota marcada por erros defensivos gremistas, um defeito repetido nas partidas fora da Arena, e que encerra uma sequência de oito partidas de invencibilidade. Thiago Mendes e David marcaram para a equipe treinada por Renato Portaluppi. Carlos Vinícius descontou.

Com 11 pontos em oito rodadas, a equipe treinada por Luís Castro terá 10 dias para encontrar respostas durante a data Fifa para a dificuldade de jogar bem como visitante. O próximo compromisso, no dia 2 de abril, será o Palmeiras na Arena Barueri.

Grêmio começa mal, mas desconta no fim do primeiro tempo

Recuperado de lesão muscular, Arthur foi uma das novidades da equipe para a partida no Rio de Janeiro. O meio-campista teve a parceria da dupla argentina Nardoni e Leonel Pérez no setor. Na defesa, Caio Paulista entrou no lugar de Marlon. A outra mexida feita pela comissão técnica aconteceu com o retorno de Tetê para a ponta direita, com Enamorado no banco de reservas.

Logo no início da partida, uma sequência de erros custou caro para o Grêmio. Após um ataque perigoso, Leonel Pérez perdeu a disputa pelo rebote. E o o contra-ataque do Vasco foi fulminante. David ganhou de Pavon, que tropeçou e ficou caído no campo, e cruzou para Cuiabano. O lateral chutou da entrada da área. A bola raspou em Thiago Mendes, sem chances para Weverton defender, e o torcedor carioca comemorou o primeiro gol da tarde.

O segundo gol dos donos da casa quase aconteceu aos nove. Gómes foi lançado entre Pavon e Balbuena. O atacante distribuiu dribles nos marcadores gremistas. Só que Weverton conseguiu fazer a defesa ao sair do gol.

Com muitas dificuldades para iniciar as jogadas, o Grêmio não conseguia escapar das armadilhas vascaínas nos contra-ataques. Aos 28 minutos, Viery salvou o time após Andrés Gómez recuperar a bola no meio do campo. Arthur perdeu no corpo, mas o zagueiro apareceu na recuperação e desarmou o adversário.

Na insistência, o Tricolor entregou novamente. Um erro de Balbuena deu origem ao segundo gol do Vasco. O zagueiro errou na saída de bola e os donos da casa dispararam no contra-ataque. Cuiabano cruzou na medida para David finalizar de primeira, sem chances para Weverton aos 34 minutos.

Mesmo com a sequência de erros, o Grêmio descontou o placar. Nardoni desarmou Robert Renan, Cuiabano chutou em cima de um companheiro e a bola chegou a Carlos Vinícius. O centroavante acertou a finalização no canto esquerdo de Léo Jardim e recolocou o Grêmio no jogo, aos 38 minutos do primeiro tempo. O empate quase aconteceu aos 43 minutos. Pavon invadiu a área do Vasco e tocou para trás. Nardoni deu um bico na bola e desperdiçou a oportunidade.

Tricolor cria pouco na segunda etapa

Luís Castro não esperou para fazer ajustes. Tetê e Balbuena deixaram o time no intervalo. Gustavo Martins voltou na defesa, com Enamorado na ponta direita para o início do segundo tempo. A ideia de estabilizar a equipe com as mexidas não deu resposta imediata. O Vasco seguia mais perigoso, aproveitando cada descuido defensivo gremista para contra-atacar em velocidade.

Willian foi chamado para ir a campo aos 10 minutos. Nardoni saiu para a entrada do camisa 10. Só que foi o Vasco que quase encontrou o gol. Gómes passou como quis pela marcação de Pavon. O chute de fora da área passou ao lado do gol de Weverton. Gabriel Mec, aos 18 minutos, entrou no lugar de Amuzu. O jovem virou o meia central, com Willian passando para a ponta esquerda.

O Grêmio teve uma oportunidade incrível para empatar em São Januário. Caio Paulista encontrou espaços para cruzar. A bola encontrou Enamorado, sem marcação, mas o chute passou ao lado do gol. Braithwaite substituiu Carlos Vinícius, na última mexida de Castro, para buscar o empate.

Com os dois times muito mexidos em campo, a partida virou um ganha e perde a bola em São Januário. As condições do gramado também dificultaram a melhor construção de jogadas. Aos 44 minutos, após erro do Vasco, Braithwaite recuperou a bola na área. O atacante driblou Robert Renan, mas Léo Jardim evitou o empate. Renato e Luís Castro ficaram gesticulando e passando orientações aos jogadores nos acréscimos. O desperdício das chances custou caro novamente para o Tricolor.

A comissão técnica terá a parada da data Fifa para recuperar os jogadores, mas também ajustar alguma questões técnicas e táticas da equipe. Depois de quatro jogos em apenas 11 dias, a pausa será importante para correções no Grêmio.

Brasileirão

8ª rodada — 22/3/2026

Vasco (2)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 12'/2ºT), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton, 35'/2ºT); Hugo Moura, Thiago Mendes (Rojas, 22'/2ºT) e Tchê Tchê; Nuno Moreira (Hinestroza, 12'/2ºT), Andrés Gómez e David (Matheus França, 22'/2ºT) Técnico: Renato Portaluppi

Grêmio (1)

Weverton; Pavon, Balbuena (Gustavo Martins, INT), Viery e Caio Paulista; Leonel Pérez, Nardoni (Willian, 10'/2ºT) e Arthur; Tetê (Enamorado, INT), Amuzu (Gabriel Mec, 18'/2ºT) e Carlos Vinícius (Braithwaite, 29'/2ºT). Técnico: Luís Castro

GOLS: Thiago Mendes (V), aos 6min, David (V), aos 33min, e Carlos Vinícius (G) aos 38 minutos do 1º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Cuiabano, Puma e Andrés Gómez (V); Viery (G)

ARBITRAGEM: Davi Lacerda (ES), auxiliado por Nailton Oliveira (CE) e Pedro Freitas (ES). VAR: José Cláudio Filho (SP)

PÚBLICO: 20.650 torcedores

LOCAL: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Próximo jogo

Quinta-feira, 2/4 — 21h30min

Palmeiras x Grêmio