Em novo momento, Amuzu sonha com convocação para a Copa do Mundo e mira renovação no Grêmio

Atleta sonha com convocação para a Copa do Mundo. Duda Fortes / Agencia RBS

É apenas março, mas Amuzu já está próximo em 2026 de alcançar os números de toda a temporada de 2025. O ponta, que já tem no currículo dois gols em Gre-Nais, vive novo momento no clube e abre perspectiva para renovação.

A reviravolta ocorre depois de um ano de adaptação. Amuzu veio do Anderlecht, da Bélgica, direto para o Rio Grande do Sul. O resultado começou a aparecer no segundo semestre, com Mano Menezes. Acumulou, no primeiro ano, cinco gols e três assistências em 33 partidas. Em 12 jogos de 2026, já teve três assistências e três gols.

O objetivo do atleta é manter o nível, e alcançar a convocação para a Copa do Mundo, defendendo a seleção de Gana, país onde nasceu.

Ainda este mês, o treinador Otto Addo definirá os convocados para os últimos amistosos pré-Copa diante da Áustria e da Alemanha, respectivamente, em 27 e 30 de março. Até a lista definitiva, ele terá praticamente dois meses.

Ainda que Amuzu conste como belga, ele tem dupla nacionalidade. Os principais concorrentes dele pela vaga são: Antoine Semenyo e Brandon Thomas-Asante, respectivamente do Bournemout e Coventry, da Inglaterra, Iñaki Williams, do Bilbao da Espanha, Kelvin Nkrumah, do Medeama SC, Owusu, do Montreal do Canadá, e Semenyo, do Bournemouth.

Renovação

O Tricolor já mira eventual renovação com o atleta, o que deve avançar apenas após a final do Gauchão. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026.

Zero Hora apurou que não há qualquer cláusula de renovação automática ou gatilho por metas, o que forçaria um debate por ampliação contratual.