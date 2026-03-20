Em jogo com grave lesão de Marlon, Grêmio vence o Vitória e se aproxima do G-4 do Brasileirão

O Grêmio voltou a vencer, mas deixou o gramado da Arena sem festa. Em noite de boa atuação, o Tricolor fez 2 a 0 no Vitória: Camutanga, contra, e Amuzu marcaram os gols da partida pela sétima rodada do Brasileirão.
Apesar da alegria pelo resultado e a atuação, o torcedor deixou o estádio preocupado nesta quinta (19). Marlon sofreu uma grave lesão e precisou deixar o estádio na ambulância, com provável fratura na perna direita.
Preservados, Monsalve e Noriega ficaram no banco. Willian foi meia junto a Nardoni, com Leonel Pérez como volante. Na defesa, recuperado de virose, Marlon retornou ao time.
Enamorado ganhou a disputa com Tetê e iniciou como titular contra o Vitória. E mesmo com as mexidas, o primeiro tempo foi de superioridade gremista na partida em que o Tricolor estreou seu uniforme para a temporada 2026.
Mais preocupado em se defender, o Vitória praticamente não cruzou a linha do meio-campo na metade inicial da partida. Os visitantes apostaram em uma linha de cinco defensores, com mais quatro marcadores na frente da sua área. Balbuena e Viery atuaram praticamente na intermediária dos baianos até o primeiro gol da noite sair.
A primeira finalização gremista da noite foi de Amuzu. O atacante recebeu de Marlon, nas costas da linha da defesa adversária. O belga ficou cara a cara com Arcanjo, mas o chute saiu sem muita força e o goleiro da equipe baiana fez a defesa.
O Grêmio também chegou com perigo em lances de bola parada. Após cobrança de escanteio, Leonel Pérez subiu mais que os marcadores. A bola passou ao lado do gol do Vitória, com 10 minutos.
Viery se desprendeu da defesa, avançou e acertou o passe para Amuzu. O ponta arriscou o chute cruzado. Arcanjo conseguiu espalmar a bola para a linha de fundo. Depois de esbarrar algumas vezes no ônibus rubro-negro na frente de Lucas Arcanjo, o Grêmio conseguiu marcar.
Amuzu pegou o rebote de cobrança de falta na área. O atacante fintou seus marcadores e cruzou. Nardoni disputou a bola, mas foi Camutanga quem empurrou a bola para o fundo das redes aos 26 minutos.
Depois da saída de bola, Pavon recuperou a bola e fez bela jogada pela direita. Amuzu desperdiçou o cruzamento, mas o árbitro sinalizou imediatamente pênalti de Camatunga em Carlos Vinícius. O lance foi revisado pelo VAR e anulado.
Willian e Enamorado arriscaram de fora da área nos minutos finais, mas o Grêmio terminou a primeira etapa com o placar favorável de 1 a 0.
Grave lesão de Marlon no segundo tempo
Os times voltaram sem mudanças nas escalações para o segundo tempo. Aos 6, o Vitória quase empatou. Após cobrança de escanteio, Cacá cabeceou e a bola passou ao lado da trave de Weverton. Kayzer desperdiçou outra chance na sequência. O centroavante recebeu entre Viery e Marlon, mas errou o chute cruzado.
Amuzu garantiu a resposta para o Grêmio. Um chutão de Weverton virou assistência para o atacante, que invadiu a área do Vitória e finalizou sem chances para Léo Arcanjo, aos nove minutos: 2 a 0. Antes da saída de bola, Castro mexeu no time. Monsalve e Noriega entraram nos lugares de Willian e Nardoni.
O jogo aos 25 minutos foi paralisado por uma cena de filme de terror: Marlon trombou em um adversário e seu pé virou. Desesperados, os jogadores do Grêmio se jogavam no gramado e pediam a entrada da ambulância no campo. Willian era dos mais emocionados: chorava e era consolado por Pavon.
Marlon teve o nome gritado pelo torcedor enquanto era posicionado na maca e levado até a ambulância. Caio Paulista entrou em campo, mas a partida perdeu completamente a intensidade. Visivelmente abalados, os jogadores das duas equipes reduziram o ritmo em campo.
Luís Castro fez outras duas alterações. Mec e Tetê entraram nos lugares de Enamorado e Amuzu. Caio Paulista, na sequência, recebeu na área e chutou cruzado. Quase o terceiro gol gremista.
Para completar a sequência de quatro jogos em 11 dias, o Grêmio enfrentará o Vasco neste domingo. A partida em São Januário será um reencontro com Renato Portaluppi, agora comandante da equipe carioca, para tentar entrar no período da data Fifa no G-4.
BRASILEIRÃO — 7ª RODADA — 19/3/2026
GRÊMIO (2)
Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Marlon (Caio Paulista, 30'/2ºT); Leonel Pérez, Nardoni (Noriega, 11'/2ºT) e Willian (Monsalve, 11'/2ºT); Enamorado (Tetê, 40'/2ºT), Amuzu (Gabriel Mec, 40'/2ºT) e Carlos Vinícius.
Técnico: Luís Castro
VITÓRIA (0)
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Renzo, 30'/2ºT), Camutanga (Cantalapiedra, 30'/2ºT), Cacá e Ramon; Caíque, Baralhas e Martínez; Erick (Fabri, 42'/2ºT), Matheuzinho (Tarzia, 42'/2ºT) e Kayzer (Anderson Pato, 46'/2ºT).
Técnico: Jair Ventura
GOLS: Camutanga (G, contra) aos 26min do 1º tempo; Amuzu (G) aos 9min do 2º tempo;
CARTÕES AMARELOS: Gabriel Mec (G); Kayzer, Nathan Mendes (V);
ARBITRAGEM: Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Luis Carlos de Franca Costa (RN). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
PÚBLICO: 20.206 (19.964 pagantes);
RENDA: R$ 1.143.163,27;
LOCAL: Arena do Grêmio.
PRÓXIMO JOGO
DOMINGO, 22/3 — 16H
VASCO X GRÊMIO
ESTÁDIO SÃO JANUÁRIO — BRASILEIRÃO (8ª RODADA)