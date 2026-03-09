"É sempre bom ganhar", diz Felipão após primeiro título como dirigente do Grêmio

Felipão conversou a equipe da Rádio Gaúcha após o apito final. GZH / YouTube/Reprodução

O 44° Gauchão do Grêmio, conquistado neste domingo (8) após o empate em 1 a 1 com o Inter, teve um sabor especial para Felipão. Foi o primeiro título do ex-técnico e ídolo gremista como dirigente do Tricolor.

— Estou contando (os títulos), tem alguns no cartório. Não estou pagando, mas estou contando — brincou Felipão, em tom bem-humorado, ao ser questionado se conta os títulos que tem na carreira.

O ídolo gremista ainda foi questionado se a emoção de ser campeão é sempre a mesma ou se cada título é diferente. A resposta foi direta e explica um pouco do porquê ele possui inúmeras conquistas na carreira.

— As pessoas perguntam muitas vezes: "esse é o título mais importante?". Eu digo, "não". O mais importante é o seguinte, porque a gente tem que buscar alguma coisa diferente — disse e ainda completou:

— Nós ganhamos em 1987 (Gauchão), ainda lembro. Então, é sempre bom ganhar e fazer parte de um grupo em que a gente possa estar ativo e possa participar dele.

Este não foi o primeiro título de Felipão como dirigente. Em 2023, quando atuava como diretor técnico do Athletico, ele conquistou o Campeonato Paranaense.

O Grêmio volta a entrar em campo na quinta-feira (12), a partir das 21h30min, contra o Bragantino, na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão. O clube ocupa a oitava colocação na competição nacional, com seis pontos.