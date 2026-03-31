"É o maior projeto da vida", celebram responsáveis pela pintura em arquibancada da Arena do Grêmio 

Desingers Lucas Villegas (E) e Leo Barbosa (D) criaram a arte que está sendo feita na arquibancada. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A transformação da arquibancada norte da Arena não é apenas visual. Pintado em azul, preto e branco pelos próprios torcedores do Grêmio, o setor mais popular do estádio ganha uma nova vida e carrega consigo uma simbologia e tanto. Para os designers Lucas Villegas e Leo Barbosa, responsáveis pela arte do novo espaço, o projeto tem um peso emocional.

Gremistas desde a infância e frequentadores assíduos do setor das organizadas, os dois viveram nos últimos dias um misto de orgulho, ansiedade e realização ao verem uma ideia antiga sair do papel e ganhar forma dentro do estádio. Basicamente, após tantas horas de dedicação, pode-se dizer que traduziram em ação o famoso canto "Eu te dou a vida", da Geral do Grêmio.

Além de responsáveis pela arte na arquibancada, a dupla, junto com cerca de 40 torcedores — entre remunerados e voluntários — , ajudou a pintar os degraus do setor. Eles também já haviam desenhado a fachada acima do setor e realizados grafites ao redor da Arena.

Mais do que o resultado final, que será divulgado pelo clube nos próximos dias, o processo em si também marcou. Foram dias intensos de trabalho, com sol, chuva e calor, mas acompanhados de um sentimento coletivo.

— É inexplicável. A gente dorme pensando nisso e acorda com vontade de vir pra cá de novo. Pode parecer só pintura, mas pra nós é muito mais — afirma Leo à reportagem de Zero Hora.

Nesta reta final, está sendo finalizada o desenho de uma figura alusiva ao Grêmio no centro da arquibancada — imagem que deve ser revelada pelo clube nesta terça-feira (31). Leo e Lucas contam que têm trabalhado dia e noite para entregar tudo a tempo ao Tricolor.

Projeto antigo

A ideia surgiu há uma década, ainda em 2016, com o objetivo de levar a identidade do Grêmio também para fora dos muros da Arena, conectando o estádio ao bairro. Durante anos, no entanto, a execução esbarrou em entraves burocráticos. A região foi tomada pelas cores gremistas, mas o local das organizadas no estádio ainda tinha uma cor cinza, do concreto, que não representava os gremistas.

O cenário começou a mudar só a partir de meados do ano passado, com a nova gestão da Arena e o apoio interno para tirar a ideia do papel. A parceria com a Tintas Coral, patrocinadora do clube, foi determinante para viabilizar a execução. Agora, restam poucas horas para o novo visual da arquibancada ser apresentado.

— A gente vive isso aqui. Todo jogo, todo dia no clube. Poder transformar isso em realidade, como gremista, como torcedor, fica pra história — afirmou Lucas, arrepiado ao relembrar o processo.

Orgulho e pertencimento

Para Lucas, o significado vai além do presente:

— Vai passar o tempo, vão vir filhos e netos, e alguém vai falar que teve uma galera que pintou a arquibancada norte. E a gente vai poder dizer que estava aqui. Isso representa muito. É muito gratificante poder ter feito parte desse processo, dessa mudança de estilo.

Já Leo, igualmente emocionado, ressalta o impacto pessoal e familiar da conquista:

— É o maior projeto da minha vida. Quero trazer meus pais aqui, minha família toda. Eles sempre me apoiaram, e agora ver isso dentro do Grêmio, é muito forte.

Historicamente, a arquibancada norte é o setor mais popular da Arena e símbolo da atmosfera gremista nos jogos. Com a pintura entrando na reta final, a expectativa agora é pela estreia do novo visual, prevista para o jogo contra o Remo, domingo (5) — quando o espaço voltará a pulsar, agora ainda mais identificado com o clube e com quem o constrói diariamente.

Produção: Leo Bender