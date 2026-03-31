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"É o maior projeto da vida", celebram responsáveis pela pintura em arquibancada da Arena do Grêmio 

Setor mais popular do estádio recebeu arte feita por torcedores e deve estrear novo visual no jogo contra o Remo, domingo (5)

Zero Hora

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