Do que o Grêmio precisa para entrar no G-4 na próxima rodada 

Time de Luís Castro visa vencer a Chapecoense para subir na tabela. Renan Mattos / Agencia RBS

Com a tabela embolada neste início de campeonato, o Grêmio pode sonhar em pular da nona posição direto para o G-4 na próxima rodada. Não é uma missão fácil, claro, nem depende apenas de si.

Além de vencer a Chapecoense, fora de casa, na segunda-feira (16), pela quinta rodada, precisa torcer por tropeços de adversários diretos. No momento, o Tricolor tem sete pontos e saldo de gols zerado.

Para acompanhar a disputa pelo G-4, o torcedor gremista pode ficar atento a alguns confrontos da rodada desde sábado (14): é ideal que o Flamengo não vença o Botafogo. No domingo (15), é fundamental que o Bahia, 4º colocado, tropece diante do Inter no Beira-Rio, enquanto o Bragantino não some três pontos contra o São Paulo.

Entre os times que têm a mesma pontuação do Grêmio, estão Flamengo (6º), Coritiba (7º), Athletico-PR (9º) e Corinthians (10º). No caso deles, é importante que não terminem a rodada com saldo superior ao do Grêmio - atualmente zerado.

Além da vitória sobre Chapecoense, Grêmio entrará no G-4 caso ocorram todos estes resultados:

Bahia não vencer o Inter;

Bragantino não vencer o São Paulo;

Flamengo não vencer o Botafogo*;

Coritiba não vencer o Remo*;

Athletico-PR não vencer o Fluminense*;

Corinthians, mesmo vencendo, não supere o saldo do Grêmio na rodada.

*À frente, mas com a mesma pontuação que o Grêmio, Flamengo, Coritiba e Athletico-PR podem até vencer, mas o Tricolor pode ultrapassá-los pelo saldo, dependendo dos resultados.

**O Grêmio pode ultrapassar o Palmeiras, hoje em segundo na tabela, caso goleie a Chapecoense e o Verdão sofra uma goleada do Mirassol.

Confira a tabela do Brasileirão