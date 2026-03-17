Do que o Grêmio precisa para entrar no G-4 na 7ª rodada do Brasileirão

Time de Luís Castro não venceu fora de casa no Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Após empatar com a Chapecoense, o Grêmio volta a campo, na quinta-feira (19), de olho em um lugar no G-4 do Brasileirão. O adversário será o Vitória. No momento, a equipe gremista está na sétima colocação, com oito pontos.

O quarto colocado é Bahia, com 11. Entre os dois tricolores estão Flamengo e Coritiba, ambos com 10 pontos. Além de vencer, o Grêmio precisa contar com resultados paralelos. O empate não serve para terminar a 7ª rodada entre os quatro primeiros.

Se vencer por um gol de diferença, o Grêmio precisa que Flamengo e Coritiba percam por qualquer placar. O Flamengo recebe o Remo no Maracanã. Os paranaenses jogam fora de casa contra o Mirassol.

Nesse cenário, o Bahia precisa ser derrotado pelo Bragantino por dois ou mais gols de diferença.

Se a vitória for a partir de dois gols de vantagem, o empate do Coritiba serve, Flamengo e Bahia podem ser derrotados por diferença mínima que o Grêmio ingressa no G-4.

Em caso de derrota, o time de Luís Castro pode ser ultrapassado por até cinco adversários.

Do que o Grêmio precisa para entrar no G-4

O Grêmio é obrigado a vencer

Se a vitória for por um gol, Remo e Flamengo precisam perder, enquanto o Bahia precisa se derrotado por dois ou mais gols

Se a vitória for por dois ou mais gols de vantagem, Coritiba, Flamengo e Bahia precisam perder por qualquer placar

Os jogos dos adversários diretos