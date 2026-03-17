Do que o Grêmio precisa para entrar no G-4 na 7ª rodada do Brasileirão

Após empatar com a Chapecoense, o Grêmio volta a campo, na quinta-feira (19), de olho em um lugar no G-4 do Brasileirão. O adversário será o Vitória. No momento, a equipe gremista está na sétima colocação, com oito pontos.
O quarto colocado é Bahia, com 11. Entre os dois tricolores estão Flamengo e Coritiba, ambos com 10 pontos. Além de vencer, o Grêmio precisa contar com resultados paralelos. O empate não serve para terminar a 7ª rodada entre os quatro primeiros.
Se vencer por um gol de diferença, o Grêmio precisa que Flamengo e Coritiba percam por qualquer placar. O Flamengo recebe o Remo no Maracanã. Os paranaenses jogam fora de casa contra o Mirassol.
Nesse cenário, o Bahia precisa ser derrotado pelo Bragantino por dois ou mais gols de diferença.
Se a vitória for a partir de dois gols de vantagem, o empate do Coritiba serve, Flamengo e Bahia podem ser derrotados por diferença mínima que o Grêmio ingressa no G-4.
Em caso de derrota, o time de Luís Castro pode ser ultrapassado por até cinco adversários.
Do que o Grêmio precisa para entrar no G-4
- O Grêmio é obrigado a vencer
- Se a vitória for por um gol, Remo e Flamengo precisam perder, enquanto o Bahia precisa se derrotado por dois ou mais gols
- Se a vitória for por dois ou mais gols de vantagem, Coritiba, Flamengo e Bahia precisam perder por qualquer placar
Os jogos dos adversários diretos
- Bahia x Bragantino, quarta-feira, 19h
- Mirassol x Coritiba, quarta-feira, 20h
- Flamengo x Remo, quinta-feira, 20h