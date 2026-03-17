Dirigente do Grêmio descarta transferências até a próxima janela: "Vamos buscar pontos com essa formação"

Antonio Dutra Jr. comemorou ponto conquistado em Chapecó. Duda Fortes / Agencia RBS

Não foi desta vez que o Grêmio conseguiu vencer a primeira fora de casa no Brasileirão. O Tricolor enfrentou a Chapecoense na noite de segunda-feira (16), pela sexta rodada, e ficou no empate em 1 a 1 na Arena Condá.

Após a partida, o vice de futebol Antonio Dutra Jr. respondeu à imprensa sobre possíveis movimentações ainda nesta janela. O período para transferência de jogadores que disputaram os estaduais vai até 27 de março. Segundo o dirigente, o plantel não deve ter mais mudanças neste início de ano.

— Nesse momento, dificilmente nós vamos ter chegada de algum jogador. Nós estamos planejando as coisas mais para o meio do ano, aí sim, provavelmente nós teremos algumas movimentações. Mas agora o Grêmio segue trabalhando com o seu grupo e vai buscar seus pontos com essa formação — afirmou.

Dutra Jr. confirmou que houve consulta sobre um jogador do Grêmio, mas o assunto não evoluiu e não são esperadas saídas neste momento.

Objetivos

Os tropeços das últimas partidas, diante de Bragantino e Chapecoense, incomodam, mas ainda não são motivo de preocupação. Em relação objetivo do clube de alcançar a classificação à Libertadores, o dirigente afirma que a campanha até agora está "dentro do planejado":

— Dentro daquilo que a gente imagina, todo jogo nós gostaríamos de vitória. Mas o Grêmio está fazendo uma campanha no Campeonato Brasileiro dentro daquilo que foi planejado. Nós estamos, hoje, na sétima posição da tabela. Cada ponto que se deixa a gente lamenta, mas também cada ponto que se ganha nesse Campeonato Brasileiro é um motivo de comemoração.

O Grêmio volta a campo na quinta-feira (19), contra o Vitória, pela sétima rodada do Brasileirão. A partida ocorre na Arena, às 19h.

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