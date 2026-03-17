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Dirigente do Grêmio descarta transferências até a próxima janela: "Vamos buscar pontos com essa formação"

Vice de futebol falou à imprensa após o empate com a Chapecoense, na Arena Condá

Zero Hora

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