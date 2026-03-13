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Dirigente do Grêmio cita desgaste e desfalques após empate com Bragantino: “Não era o resultado que esperávamos”

Tricolor ficou no 1 a 1 na Arena na noite de quinta (12)

Zero Hora

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