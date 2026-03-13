Dirigente do Grêmio cita desgaste e desfalques após empate com Bragantino: “Não era o resultado que esperávamos”

Rafael Lima, diretor de futebol do Grêmio, em entrevista na Arena após a partida pela quinta rodada do Brasileirão. Reprodução / YouTube de GZH

O empate em 1 a 1 com o Bragantino, na noite desta quinta-feira (12), na Arena, não foi o resultado desejado pelo Grêmio. Após a partida válida pela quinta rodada do Brasileirão, o diretor de futebol Rafael Lima destacou o contexto recente do clube para explicar a dificuldade da equipe em confirmar a vitória.

Segundo o dirigente, o desgaste provocado pelas finais do Gauchão e os desfalques da semana tiveram impacto direto no rendimento do time comandado por Luís Castro.

— Não é, evidentemente, o resultado que nós esperávamos. A gente esperava conquistar a vitória hoje, mas precisa entender o contexto. O Grêmio vem de duas partidas muito desgastantes na decisão do Campeonato Gaúcho, fomos campeões no domingo passado, enquanto o adversário vinha de um longo período só de treinamento — avaliou Rafael Lima, diretor de futebol do Grêmio.

— Enquanto as equipes tiveram equilíbrio físico, o Grêmio conseguiu o resultado, estava na frente e teve algumas oportunidades. Infelizmente não conseguimos converter em gol e sofremos o empate — completou.

Para o confronto contra o Bragantino, Willian e Tetê ficaram fora da partida por conta de uma virose. Amuzu também não esteve na Arena para acompanhar o nascimento da filha. No meio-campo, Arthur foi ausência por lesão — e só deve retornar em abril.

— Perdemos quatro jogadores por razões diversas. Então, levando em conta todo esse contexto, o resultado não é o que a gente queria, mas precisa ser analisado dentro desse cenário — disse o dirigente.

Sobre os jogadores que ficaram fora por conta de virose, casos de Tetê e Willian, Rafael Lima afirmou que a expectativa é de recuperação a tempo do próximo jogo. O Grêmio enfrenta a Chapecoense na segunda-feira (16), na Arena Condá, pela sexta rodada do Brasileirão.