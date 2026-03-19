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Pé na Arena?
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Diogo Nogueira no Grêmio? Entenda a história do sambista que quase virou jogador

Antes de se destacar no samba, o cantor investia na carreira de atleta, mas uma lesão encerrou sua trajetória esportiva

Zero Hora

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