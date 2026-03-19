Diogo Nogueira no Grêmio? Entenda a história do sambista que quase virou jogador

Antes de se consolidar como um dos principais nomes do samba brasileiro, Diogo Nogueira tentou construir a carreira no futebol em Porto Alegre. Em entrevista ao programa Gaúcha+, nesta quinta-feira (19), o cantor relembrou o período em que morou na Capital, jogou no Cruzeiro e chegou a ficar perto de uma negociação com o Grêmio, frustrada por uma grave lesão no joelho.

Às vésperas do show que faz nesta sexta-feira (20), no Auditório Araújo Vianna, com a turnê Infinito Samba, que celebra seus 20 anos de carreira, Diogo falou sobre a relação afetiva que mantém com a cidade.

O artista contou que veio para Porto Alegre depois de saber de uma pré-temporada no Cruzeiro. Na época, ficou hospedado com a irmã, que morava na cidade.

— Minha irmã trabalhava no IBGE daqui, ela é carioca, mas veio trabalhar no IBGE aqui. (...) E aí ela viu o anúncio no jornal da pré-temporada que ia acontecer no Cruzeiro. E aí ela me chamou: “Diogo, vai ter uma temporada que está aqui”. Eu sei que você ainda está sem clube, está correndo atrás aí no Rio. Falei: “Estou indo para aí” — relatou.

Segundo ele, a adaptação foi rápida dentro de campo. Depois de chegar à Capital, foi aprovado logo no teste no clube.

— Fui fazer o teste no clube, e aí fui aprovado de imediato — afirmou.

Diogo contou que passou a integrar o grupo que disputaria a segunda divisão do Campeonato Gaúcho e vivia um momento promissor no futebol. Centroavante, ele disse que vinha sendo observado e negociado para dar um salto maior na carreira.

— O empresário que estava me ajudando aqui estava me negociando com o Grêmio — revelou.

Segundo ele, faltava pouco para a definição de contrato e inscrição na competição.

— As coisas foram acontecendo até perto da inscrição pro Gauchão. (...) Quando tava chegando, tipo, uma semana pra poder fazer inscrição, essa coisa toda, ver contrato, ver salário... num jogo amistoso, eu torci o joelho — contou.

A lesão, segundo Diogo, foi determinante para encerrar de vez o sonho de seguir no futebol.

— Rompeu o cruzado posterior por inteiro — disse.

O artista também lembrou que viveu cerca de um ano em Porto Alegre e que, apesar da boa relação com a cidade, precisou enfrentar uma dificuldade pouco comum para um carioca: o frio gaúcho.

— Com frio do cão chupando manga — brincou.

— Na verdade, eu não gosto muito de frio. Como qualquer carioca, me parece. Mas você passa a acostumar e a conviver com isso de uma forma natural — acrescentou.

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Mesmo com a rotina intensa de treinos, sem muito espaço para circular pela cena musical local, Diogo disse ter guardado uma imagem positiva da cidade e ressaltou a força do samba no Rio Grande do Sul.

— Muitos sambistas, muitos sambistas. Aqui tem um reduto de samba gigantesco. É porque às vezes não está na mídia — afirmou.

Na entrevista, ele também citou Lupicínio Rodrigues como um nome central dessa tradição.

— O Lupicínio Rodrigues foi um compositor de alto padrão — declarou.