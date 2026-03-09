Destino da taça, entrevista na RBS TV e família: os bastidores do dia seguinte ao título do Gauchão no Grêmio

Paulo Henrique, Arthur e Aílton Melo levaram taça até a RBS TV. Marco Souza / Agência RBS

O trabalho do capitão vai além do apito final. Afinal, coube a Arthur a guarda da taça do Gauchão. Após erguer o troféu junto a Kannemann, o meio-campista levou o prêmio nesta segunda (9) para o prédio da RBS TV. Após participação no Globo Esporte RS junto a Gustavo Martins, o volante levou o objeto até o CT Luiz Carvalho. Mas da saída do Estádio Beira-Rio, até a festa dos atletas numa casa noturna na Zona Norte da Capital, o símbolo da conquista do Gauchão de 2026 andou sempre perto de Arthur.

A tarde dos jogadores no Morro Santa Teresa teve presença dos familiares. Acompanhado dos pais, Sérgio e Adriana, Gustavo Martins chegou antes. O zagueiro concedeu entrevista, falou do gol marcado no Gre-Nal 451 e de como perseverou com o apoio em casa para chegar ao time principal do Grêmio. O look do defensor, inclusive, é sinal da influência "italiana" do capitão no vestiário.

De blazer, calça social e tênis, Gustavo recebeu elogios de Arthur pelo look. O volante também chegou trajado assim, e brincou que o companheiro tinha absorvido bem a lição. Além da presença dos jogadores, a taça também foi uma das atrações do dia. O objeto chegou junto ao volante. O irmão, Paulo Henrique, teve a missão de carregar o troféu no carro. Ailton Melo, pai do meio-campista, completou a delegação.

Após ser molhada na comemoração no Beira-Rio, e de servir para matar a sede de outras bebidas além de água e isotônico na festa realizada em uma casa noturna, Arthur foi o responsável por garantir que a taça estaria em condições de ser apresentada na TV.

— Eu que lavei. Dormiu comigo — brincou.

A vez das famílias

Gustavo e o camisa 8 atenderam atenciosamente os pedidos de fotos e vídeos na saída do estúdio da RBS TV, antes de sentarem em um espaço preparado para as entrevistas. As famílias também tiveram momento para registrar a visita ao programa apresentado por Alice Bastos Neves e Maurício Saraiva. Só o irmão do volante deixou a timidez vencer, mas fez uma promessa para o futuro.

— Vou fazer a foto quando for com a taça da Copa do Brasil — disse Paulo.