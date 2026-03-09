Grêmio

Comemoração
Notícia

Destino da taça, entrevista na RBS TV e família: os bastidores do dia seguinte ao título do Gauchão no Grêmio

Jogadores celebraram conquista em casa noturna na Zona Norte da Capital

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS