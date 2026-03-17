Desgaste físico vira ponto de atenção no Grêmio contra o Vitória

Monsalve foi substituído contra a Chapecoense por cansaço. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A maratona de jogos da semana e o pouco tempo de descanso geram preocupação para o técnico do Grêmio, Luís Castro, na montagem do time para o jogo desta quinta (19), contra o Vitória. O desgaste físico será levado em conta na definição da equipe.

O treinador descarta utilizar uma escalação totalmente descaracterizada por conta disso, mas alguns jogadores pontualmente descontados podem ser preservados.

Um nome cotado é o do meia Monsalve, que foi substituído no empate por 1 a 1 com a Chapecoense, nesta segunda (16), por conta do desgaste acumulado.

— Entrou o Mec na posição do Monsalve, que se apresentou desgastado. Ele já tinha no ultimo jogo se apresentado desgastado — revelou Luís Castro.

Caso o colombiano inicie no banco contra o Vitória, Gabriel Mec e Willian despontam como candidatos à vaga.

— No próximo jogo, não sei se vamos fazer muitas mudanças. Vamos primeiro avaliar os jogadores e ver em que estado eles se encontram — explicou o comandante.

Pérez pode ser atração

Outro atleta que merece atenção é o volante Erick Noriega, que atuou por 90 minutos nas últimas seis partidas consecutivas. Caso o peruano comece fora, o argentino recém-contratado Leonel Pérez pode ser uma opção.

Enquanto o Tricolor terá apenas dois dias de treino entre o empate com a Chapecoense e o jogo de quinta, o adversário terá quatro dias de atividades, pois seu último jogo foi no sábado (14), quando venceu o Atlético-MG.

— Agora vamos encontrar uma equipe que está com cinco dias de descanso e a nossa vai ter dois. Estranho como essas coisas acontecem — finalizou.

Em contrapartida, Marlon, que ficou fora do jogo em Chapecó em virtude de uma virose, estará de volta. Além disso, Tetê e Enamorado travam uma disputa de ordem técnica na ponta direita.

Com isso, o provável time do Grêmio terá: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega (Leonel Pérez), Nardoni e Monsalve (Willian ou Gabriel Mec); Enamorado (Tetê), Carlos Vinícius e Amuzu.

O Grêmio enfrenta o Vitória nesta quinta (19), às 19h, na Arena.