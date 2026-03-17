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Desgaste físico vira ponto de atenção no Grêmio contra o Vitória

Técnico Luís Castro reclamou do maior tempo de descanso que o time baiano terá antes do jogo desta quinta (19)

Rodrigo Oliveira

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