Desgaste físico pode provocar mudanças no Grêmio; veja quem mais jogou no ano

Carlos Vinícius é o jogador com maior minutagem do Grêmio em 2026. André Ávila / Agencia RBS

A sequência de partidas do Grêmio preocupa Luís Castro. Com apenas três dias de intervalo entre os confrontos, o treinador deverá poupar algumas peças para evitar lesões e renovar o fôlego da equipe. GZH apresenta o levantamento dos dez atletas com mais aparições em campo na temporada.

O recordista em 2026 é Carlos Vinícius. O centroavante participou de todos os duelos do ano até o momento: 17 jogos com 1287 minutos em campo. Ele fez 10 gols, e é um dos artilheiros do futebol brasileiro. Agora, com a recuperação de Braithwaite, que fica à disposição já contra o Vitória, ele ganha uma nova alternativa de revezamento para além de André Henrique.

Logo depois aparecem Amuzu e Willian. O ganês tem 14 partidas, mesmo que tenha ficado no banco em algumas ocasiões. O ponta acumula 838 minutos em 2026. Já Willian, que passou a atuar mais centralizado, tem 613, tendo sido titular apenas cinco vezes.

Contra a Chapecoense, três dias após empatar com o Bragantino, Marlon foi preservado. Agora, também com o mesmo período de descanso, contra o Vitória, na Arena, Monsalve e Noriega preocupam num primeiro momento. Viery, mesmo que tenha ficado de fora do top-10, acumula sete jogos seguidos. A juventude colabora na recuperação do zagueiro.

Confira a lista: