Depois do Goiás, mais um clube se opõe à entrada do Grêmio na FFU

Presidente Odorico busca aumentar receitas. Jeff Botega / Agencia RBS

O CSA, de Alagoas, ingressou na Justiça contra a Forte Futebol União (FFU) pedindo o direito de voto para participar das decisões sobre a entrada de novos clubes na liga, considerada oposição à Libra, grupo do qual o Grêmio deverá sair nos próximos dias.

A principal preocupação do CSA está no fato de que a admissão de novos integrantes na Forte Futebol União vai provocar uma diluição maior das receitas. Com isso, os clubes de menor porte acabariam recebendo uma fatia menor dos valores distribuídos.

O clube alagoano argumenta que, por disputar o Brasileirão Série D, não possui atualmente direito a voto em assembleias que podem resultar na entrada de novos integrantes na FFU:

"Essa deliberação repercute diretamente sobre o patrimônio do autor. A Cláusula 2.9.1 da Convenção do Condomínio Forte União prevê que a admissão de novos clubes implica diluição automática das partes ideais dos condôminos já integrantes. Cada novo ingresso reduz proporcionalmente a participação de todos, inclusive do CSA, com efeito patrimonial certo, imediato e de difícil reversão – operação que envolve cessão de direitos por cinquenta anos" cita o trecho do processo movido pelo CSA.

Recentemente, o Goiás, que disputa a Série B e possui direito a voto, também se manifestou sobre o tema. O clube encaminhou uma notificação extrajudicial na qual também demonstrou surpresa com a movimentação envolvendo o possível ingresso do Grêmio na FFU.

Os goianos defendem que haja uma deliberação formal entre os atuais integrantes da Forte Futebol União antes da aprovação de novos membros.

O Grêmio deve reunir o seu Conselho Deliberativo nos próximos dias para discutir a possibilidade de deixar a Libra e partir para a Forte Futebol União. Inicialmente, a reunião estava marcada para o dia 17 de março, mas acabou sendo retirada de pauta. Uma nova data ainda será definida.

Clubes que integram a FFU

Inter, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Athletico-PR, Cuiabá, Juventude, Criciúma e Atlético-GO, Coritiba, Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Operário-PR e Ituano.