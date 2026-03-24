Definições no meio-campo e no ataque: o que o Grêmio deve trabalhar na data Fifa

Luís Castro, técnico do Grêmio, durante a partida contra o Vasco. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Depois de uma sequência de oito jogos de invencibilidade, o Grêmio voltou a perder. A derrota por 2 a 1 para o Vasco, no domingo (22), expôs outra vez as limitações do time nos jogos fora de casa. Dúvidas sobre a formação ideal também surgiram. O time jogará novamente somente em 2 de abril. A folga no calendário dará ao técnico Luís Castro tempo para aparar as arestas existentes.

Os resultados se estabilizaram após a consolidação do esquema 4-1-4-1, com um volante fixo e dois meio-campistas mais móveis ladeados por dois atacantes. Na composição dessa segunda linha com quatro jogadores residem as principais dúvidas sobre o time titular gremista.

Diante do Vasco, Castro optou por escalar um time sem meia de origem, com Pérez, Arthur e Nardoni formando o meio-campo. Também chamou atenção para a ausência de Noriega.

— Se quiser buscar o mesmo rendimento em casa e em fora, em vez dos jogos "sofríveis" longe de Porto Alegre, como diz Luís Castro, o Grêmio tem de perseguir a ideia que destravou no Gauchão. Nenhum problema em manter o 4-1-4-1, mas equilibrando características no tripé de meio. A presença de um meia dá jogo, passe, posse de bola. Três volantes de origem, não — analisa o comentarista Diogo Olivier.

Ele enumera as opções e quem deve deixar o time.

— Willian, Monsalve ou Mec no lugar de Nardoni.

Do trio, apenas Monsalve é sempre escalado pela faixa central do campo. Willian na maior parte do tempo atua no setor, mas após o ingresso de Mec, no segundo tempo contra o Vasco, caiu para o lado esquerdo, com a saída de Amuzu. O garoto da base alterna o posicionamento entre o meio e a ponta.

— O Grêmio não pode, de maneira nenhuma, deixar de seguir com o mesmo esquema de jogo, a mesma proposta. As peças, claro, precisam mudar — afirma o comentarista identificado Cesar Cidade Dias. — Acredito eu que Pérez dá lugar a Noriega, e o Grêmio precisa de um meia — complementa.

Pelos lados, as escolhas têm menor peso tático. Pela esquerda, Amuzu é dono da posição. Pela direita, Tetê e Enamorado disputam a vaga.

O primeiro foi titular nos dois jogos mais recentes, mas sem destaque. Enamorado emendou uma sequência de jogos, mas ficou de fora do time titular dos confrontos contra Vitória e Vasco.

— O Enamorado é o titular do lado direito, o Tetê não está jogando para isso — avalia CCD.

A próxima partida gremista será contra o Palmeiras, em 2 de abril. Depois, enfrenta na sequência, Remo, Montevideo City Torque, pela Sul-Americana, e Inter.