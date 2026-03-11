Defesa sólida e 15 dias de preparação: como chega o Bragantino para enfrentar o Grêmio

Bragantino está na primeira página da tabela do Brasileirão. Ari Ferreira / Bragantino / Divulgação

Adversário do Grêmio nesta quinta-feira (12), o Bragantino chega ao confronto após um longo período de preparação. Sétima colocada do Brasileirão com sete pontos — uma posição acima e com um ponto a mais que o Tricolor — a equipe não entra em campo desde 25 de fevereiro, quando empatou com o Athletico-PR, em casa.

Como foi eliminado pelo São Paulo nas quartas do Paulistão, o time de Vagner Mancini teve um raro período livre para treinos e tenta usar o tempo de preparação para ajustes. Na Arena, a partir das 21h30min, vai em busca da terceira vitória no campeonato.

O Bragantino iniciou a temporada com desempenho consistente, sobretudo no setor defensivo. Neste ano, em 13 partidas disputadas até aqui, soma 18 gols marcados e apenas sete sofridos.

Saída de John John reduziu poder ofensivo

Conforme Rodrigo Seixas, jornalista do Correio de Atibaia e setorista do Bragantino, o principal impacto recente no time foi a venda do meia John John para o Zenit. Destaque da temporada passada, ele concentrava boa parte da criação ofensiva e também participava das finalizações.

Sem o jogador, o Bragantino perdeu poder de fogo e ainda busca alternativas. Rodriguinho, ex-São Paulo, volta de lesão e pode ser opção, enquanto o jovem Yuri Leles, da base, surge como aposta.

Velhos conhecidos da dupla Gre-Nal, como Juninho Capixaba e Eduardo Sasha seguem como destaques do Bragantino. Ex-Grêmio, o goleiro Tiago Volpi não deve ser escalado por Mancini para o duelo em Porto Alegre.

Desfalques e retornos

O Bragantino tem dois atletas suspensos na partida contra o Grêmio: o zagueiro Alix Vinícius e o volante Fabinho. A dupla foi expulsa na rodada anterior, contra o Athletico-PR. Na zaga, Pedro Henrique é o provável substituto. Gabriel, que estava suspenso no último jogo, deve voltar no lugar de Fabinho.