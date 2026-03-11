Grêmio

5ª rodada
Notícia

Defesa sólida e 15 dias de preparação: como chega o Bragantino para enfrentar o Grêmio

Tricolor recebe a equipe comandada por Vagner Mancini às 21h30min desta quinta-feira (12), na Arena 

Zero Hora

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