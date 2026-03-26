De quanto é a dívida do Grêmio hoje? Entenda por que o valor se aproxima de R$ 1 bilhão

Valores a serem pagos a curto prazo chegam a R$ 516,4 milhões. Jeff Botega / Agencia RBS

O endividamento do Grêmio está em R$ 935,6 milhões ao fim de 2025, conforme apontou auditoria da empresa Baker Tilly Brasil. O panorama financeiro do clube foi apresentado em reunião do Conselho Deliberativo na noite da terça-feira (24), na Arena.

Valores a serem pagos a curto prazo, o chamado passivo circulante, chegaram a R$ 516,4 milhões (precisam ser pagos em 2026). Os passivos de curto prazo não são necessariamente dívidas vencidas, mas, sim, obrigações assumidas para serem quitadas em 12 meses, embora existam valores em atraso.

De longo prazo, a cifra é de R$ 419,1 milhões (para pagar a partir de 2027). Abaixo, veja os itens que compõem o passivo. Também são considerados no montante os recursos que o clube deixa de receber em função de antecipações. Os números foram disponibilizados no site oficial do Grêmio, na demonstração contábil feita pela Baker Tilly.

Fornecedores — R$ 37 milhões (a curto prazo)

Instituições financeiras — R$ 80 milhões (R$ 37,1 a curto prazo)

Obrigações trabalhistas — R$ 16 milhões (a curto prazo)

Obrigações fiscais e sociais (parcelamentos) — R$ 154,5 milhões (R$ 39,6 milhões a curto prazo)

Obrigações fiscais e sociais (correntes) — R$ 31,7 milhões

Contas a pagar por compra ou empréstimo de atletas — R$ 124,2 milhões (R$ 113,7 a curto prazo)

Antecipações diversas (quadro social e direitos de TV) — R$ 97,5 milhões (R$ 58,4 milhões a curto prazo)

Participações e comissões a empresários — R$ 54,6 milhões (R$ 45,8 milhões a curto prazo)

Direitos de imagem — R$ 13,6 (R$ 12,6 a curto prazo)

Acordos (com atletas, por exemplo) — R$ 30 milhões (R$ 26,2 milhões a curto prazo)

Empréstimos com empresários — R$ 169,2 milhões (R$ 57 milhões a curto prazo)

Luvas contratuais (antecipação de verbas de publicidade e licenciamento de placas de campo) — R$ 26,6 milhões (R$ 6,6 milhões

Outras obrigações (não especificado) — R$ 33,4 milhões (a curto prazo)

Provisão para contingencias judiciais — R$ 61,8 milhões

Lei de Incentivo ao Desporto (autorização para captar recursos para implantação de novo campo no CT de Eldorado do Sul) — R$ 4,2 milhões (dinheiro que será gasto a longo prazo)

— De uma forma geral, a situação é um pouco preocupante, pois o volume do nosso passivo de curto prazo é quase igual a previsão de receitas no orçamento de 2026. O que demandará ao clube busca por novas receitas, reperfilamento da dívida (necessidade de alongamento de compromissos) e, principalmente, o cumprimento das metas orçamentárias, como a venda de atletas para a temporada, visando possamos buscar o equilíbrio financeiro durante este ano, que é um ano desafiador — afirmou ao ge o presidente da Comissão para Assuntos Econômico-Financeiros, Joel Junior Machado Corrêa.

Contas de 2025 são aprovadas

As contas da gestão Alberto Guerra, referentes ao ano de 2025, foram aprovadas pelos conselheiros. Houve um superávit de R$ 35 milhões. O número positivo, contudo, foi gerado pela doação da gestão da Arena feita pelo empresário Marcelo Marques. O impacto nas contas foi de cerca de R$ 400 milhões em caráter contábil, ou seja, sem ingresso direto de dinheiro ao caixa.

De acordo com a auditoria, o passivo total do Grêmio na gestão anterior, do presidente Alberto Guerra, saiu de R$ 640 milhões, em 2023, para R$ 935 milhões em 2025. O aumento é de R$ 295 milhões, isto é, 46%. Veja a evolução do passivo abaixo.

Passivo total em 2025 — R$ 935 milhões (R$ 516 de curto prazo e R$ 419 de longo prazo)

Passivo total em 2024 — R$ 795 milhões (R$ 306 de curto prazo e R$ 489 de longo prazo)

Passivo total em 2023 — R$ 640 sendo (R$ 325 de curto prazo e R$ 315 de longo prazo)

O que é um passivo

É um conjunto de obrigações que uma entidade tem a pagar, não necessariamente sendo dívidas já vencidas, mas tudo aquilo que precisa ser pago ao longo de determinado período.

Essas obrigações incluem dívidas com fornecedores, instituições financeiras, impostos, (no caso do futebol), outros clubes pela compra ou empréstimo de atletas, salários e encargos a pagar. O passivo pode ser classificado em "passivo circulante": a ser pago no curto prazo (até 12 meses); e "passivo não circulante": a ser pago no longo prazo (acima de 12 meses).

Também compõem o passivo a antecipação de receitas e dinheiro recebido como luvas (como nos contratos de TV). Ou seja, o passivo não é apenas composto de valores que o clube vai pagar, mas cifras que o clube deixará de receber em períodos futuros.