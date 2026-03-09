De "não sou maluco" a "um futuro risonho": as frases que marcam o primeiro título de Luís Castro no Grêmio

EXPLICAÇÃO SOBRE SUAS DECISÕES Técnico desabafa no jogo de ida das semifinais

Às vezes, as pessoas podem pensar que eu sou maluco, mas não sou. Tenho 30 anos de treinador. Não sou doido. Às vezes, há questões em que parece que eu sou maluco. Mas não sou, amigos. Eu penso. Penso como vocês pensam.