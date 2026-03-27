Cria da base do Grêmio comenta desafios no futebol saudita e projeta retorno: “Um dia vou realizar o sonho de voltar”

Guga está no Al-Kholood, da Arábia Saudita. Al-Kholood / Divulgação

O atacante Guga, cria da base do Grêmio, constrói o início de sua carreira longe do futebol brasileiro. Aos 19 anos, o jogador está na Arábia Saudita há pouco mais de um ano e defende o Al-Kholood, após breve passagem pelo Al-Qadsiah.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, ele destacou a experiência internacional e a adaptação ao país, que vive em meio a conflito no Oriente Médio. Além disso, comentou o desejo de, no futuro, vestir a camisa gremista no profissional.

Vínculo com o Grêmio

Jovem ficou dos 12 aos 18 anos no Grêmio. Renan Jardim / Grêmio FBPA/Divulgação

Artilheiro nas categorias de base do Grêmio, Guga deixou Porto Alegre sem atuar pela equipe principal. Natural de Fortaleza, ele desembarcou na Capital aos 12 anos e chegou a ser convocado para defender o time sub-15 da Seleção. Com 15 anos, já jogava pelo sub-17 gremista. Ele trata o período como fundamental para sua formação:

— Foi uma passagem de aprendizado, de consolidação como atleta e como pessoa — afirmou.

O clube gaúcho ainda tem 25% dos direitos econômicos do atleta. Mesmo consolidando a carreira no Exterior, o vínculo com o Grêmio segue forte. Guga afirma acompanhar o clube e mantém o sonho de retornar, seguindo os passos de Tetê, que saiu jovem e só foi estrear no profissional do Tricolor após experiências fora do Brasil:

— Saí de Fortaleza com 12 anos para jogar no Grêmio. É um sentimento que ficou em mim e na minha família. Tenho certeza que um dia vou realizar o sonho de voltar, jogar na Arena, fazer gol e conquistar títulos.

— Minha cabeça está aqui agora, mas esse sonho segue vivo — concluiu.

Adaptação no Exterior

Guga converteu pênalti em jogo decisivo contra time de Benzema. Al-Kholood / Divulgação

Apesar da distância e das diferenças culturais, a adaptação conta com desafios, mas tem sido mais tranquila do que o esperado. O atacante se mudou com a família e encontrou um ambiente receptivo na Arábia Saudita.

— Fomos muito bem acolhidos. Isso ajudou muito no meu desenvolvimento. É uma experiência que vou levar para a vida inteira, tanto pelo futebol quanto pela cultura — comenta.

A mudança de clube também representou um novo passo na carreira. Vendido pelo Grêmio por US$ 1 milhão (em torno de R$ 5,9 milhões à época) ao Al-Qadsiah, em fevereiro do ano passado, Guga somou apenas um jogo e campo e depois foi negociado junto ao Al-Kholood, onde passou a ter mais minutos e sequência no time principal. Lá está desde agosto e soma 16 jogos e duas assistências.

A adaptação também passa por questões culturais e religiosas, como o Ramadã, período sagrado no país:

— Eles fazem jejum desde que o sol nasce até o sol se pôr. Então, a nossa vida vira do avesso. A gente ia treinar 21h, eu chegava em casa depois da meia-noite e só conseguia dormir pelas 3h ou 4h.

No futebol saudita, enfrenta e convive com estrelas do mundo da bola. Recentemente, Guga deu uma assistência e converteu nas penalidades contra o Al-Ittihad, ajudando sua equipe a chegar, pela primeira vez, à decisão da copa nacional. Na final, terá pela frente o Al-Hilal, de Benzema. Além disso, já dividiu vestiários com o zagueiro Nacho Férnandez, ex-Real Madrid, e o atacante Aubameyang, ex-Borussia, Arsenal e Barcelona.

Tensão no Oriente Médio

Porém, Guga e a família, assim como os demais sauditas, viveram momentos de tensão nas últimas semanas com a escalada do conflito no Oriente Médio. Após ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã, a embaixada dos EUA em Riad, capital da Arábia Saudita, foi atingida por dois drones — além disso, o Ministério da Defesa do país interceptou 16 drones destinados ao campo de petróleo de Shaybah.

Apesar do susto inicial, o atacantes destacou o apoio da Liga Saudita aos atletas e comentou que a rotina no país segue normalmente:

— Essa parte da guerra foi um ponto que mexeu com a gente, principalmente na primeira semana, quando começaram a surgir os boatos. Surgiram muitos vídeos, notícias, e a gente começa a procurar, pesquisar, e a mente acaba mexendo um pouco. Mas, graças a Deus, aqui é um país muito preparado, com total estrutura para se defender, caso fosse necessário.

— Não afetou nada, nem o futebol, nem a vida. Seguimos com a rotina normal. Nossa cidade é menor, mais afastada, então está tudo tranquilo. O clube e a liga nos deram total apoio e garantiram que, se houvesse qualquer risco, as atividades seriam paralisadas. Mas está tudo em paz, seguimos jogando — completou.

Colaborou: Leo Bender

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