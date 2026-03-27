Grêmio

Aos 19 anos
Notícia

Cria da base do Grêmio comenta desafios no futebol saudita e projeta retorno: “Um dia vou realizar o sonho de voltar”

Vendido pelo Tricolor por US$ 1 milhão no ano passado, jovem destacou a experiência internacional e a adaptação ao país em entrevista à Rádio Gaúcha  

Saimon Bianchini

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS