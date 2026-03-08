Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

O Grêmio se sagrou campeão do Gauchão 2026 neste domingo (8), após empate em 1 a 1 no Beira-Rio.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Cumpriu seu papel de quebrar o ritmo do jogo. Fez uma defesa fundamental em tentativa de Carbonero no início do primeiro tempo. Também realizou boas intervenções, de menor grau de dificuldade, até o apito final. Nota: 7,5

Pavon

O Inter tentou explorar o seu lado no segundo tempo. Sofreu com a missão de conter Carbonero, ouviu muitas orientações de Luís Castro, mas acertou mais do que errou. Nota: 6

Gustavo Martins

Soberano nos duelos aéreos nas duas áreas. Teve bom rendimento também nos desarmes e antecipações. Um jogo de afirmação. Nota: 8

Viery

Entrou na pilha de um Gre-Nal que começou quente desde os primeiros minutos. Levou um cartão amarelo bobo e saiu de campo no intervalo. Nota: 6

Marlon

Outro jogador que se destacou pela segurança nos embates defensivos. Cobrou o tempo todo seus companheiros, com orientações e correções. Nota: 6,5

Noriega

Um dos acertos de Luís Castro que sustentaram o Grêmio na reta final do Gauchão. Fechou os espaços para as movimentações do Inter na entrada da área. Nota: 6,5

Arthur

Nos poucos momentos que o Grêmio jogou com a bola, o volante foi quem organizou os lances. Além de ser o referencial técnico, marcou com atenção. Nota: 7

Monsalve

Meia apenas na escalação. Foi praticamente um marcador. Escapou de ter um pênalti assinalado pela arbitragem em disputa de bola contra Alan Patrick. Nota: 6

Enamorado

Começou como ponta pelo lado direito. Após a entrada de Tetê, foi para a esquerda. Foi muito mais marcador do que ameaça para a defesa do Inter. Nota: 6

Amuzu

Levou uma pancada no tornozelo no início do primeiro tempo. Mesmo descontado, foi uma arma perigosa nos contra-ataques em velocidade. Nota: 6,5

Carlos Vinícius

Um domínio errado após grande jogada de Tetê custou boa chance de gol. Mas brigou durante os 90 minutos contra Mercado. Nota: 6

Wagner Leonardo

Expulso por ter acertado o cotovelo no rosto de Borré. Fazia uma partida segura. Nota: 3,5

Tetê

As duas investidas do Grêmio no segundo tempo foram em suas arrancadas. Teve algumas faltas de comunicação com Pavon na marcação. Nota: 6

Willian

O Grêmio precisava ter mais a posse de bola. O meia foi a aposta da comissão técnica. Acabou mais de auxiliar de Tetê e Pavon do que um atacante. Nota: 6

Kannemann

Jogou o corpo contra Alerrandro em sua primeira participação no Gre-Nal 451. Terminou jogo com a cabeça enfaixada. Nota: 6

Dodi

Entrou no final. Sem nota