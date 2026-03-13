Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Bragantino

O Grêmio empatou com o Bragantino por 1 a 1 na Arena na noite de quinta-feira (12), pela quinta rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Carlos Vinícius, para o Tricolor, aos seis minutos do primeiro tempo, e Rodriguinho, para o Massa Bruta, aos 20 da etapa final.
Após o tropeço, o Grêmio de Luís Castro volta a campo na próxima segunda-feira (16), para encarar a Chapecoense, às 20h, na Arena Condá. Com o empate em casa, os tricolores ficam na nona colocação do campeonato, com sete pontos.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Weverton
Fez as defesas que poderia. Sem culpa no gol. 6,5
Pavon
Outra boa partida na lateral. Um cruzamento na medida, mas desperdiçado por Carlos Vinícius. 6,5
Gustavo Martins
Uma partida segura. Sem falhas graves. 6
Viery
Ganhou mais disputas do que perdeu. Fez bom enfrentamento contra Sasha. 6,5
Marlon
Ficou mais preso como marcador. Protegeu bem o seu lado da defesa. 6
Noriega
Dominou o meio-campo. Venceu seus duelos como marcador e ainda arriscou alguns passes interessantes para iniciar ataques. 7,5
Nardoni
Fez um primeiro tempo discreto. Cresceu um pouco de rendimento na segunda etapa. 6
Monsalve
Faltou controlar um pouco mais a bola. Mas entrega muita qualidade técnica ao time. 6
Enamorado
Uma linda assistência no primeiro tempo. E um gol perdido de forma quase inacreditável na segunda etapa. 6,5
Gabriel Mec
Sentiu o peso do embate contra um time de força e velocidade. Alguns lances de bom envolvimento, mas perdeu mais jogadas do que deveria. 5
Carlos Vinícius
Marcou um belo gol. Mas depois desperdiçou pelo menos duas ótimas oportunidades. 6,5
Caio Paulista
Improvisado como ponta esquerda. Deixou a desejar na função. 5
Dodi
Rodriguinho aproveitou o lado que deveria ser protegido pelo volante. 5
Roger
Perdeu um contra-ataque para garantir a vitória. 6
Leonel Pérez
Entrou no final. Sem nota
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲