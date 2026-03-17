Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com a Chapecoense

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Tricolor no empate com o Massa Bruta. Arte GZH

O Grêmio empatou com a Chapecoense por 1 a 1 na Arena Condá na noite desta segunda-feira (16), pela sexta rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Walter Clar, para a Chape, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Nardoni, para o Tricolor, aos 48 da etapa inicial.

Após mais um tropeço, o Grêmio de Luís Castro volta a campo já na próxima quinta-feira (19), para encarar o Vitória, às 19h30min, na Arena. Com o empate fora casa, os tricolores sobrem duas posições, e agora aparecem na sétima colocação da competição, com oito pontos.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Demorou a reagir na cobrança de pênalti, mas a culpa do empate não é sua. 6

Pavon

Errou na origem do gol da Chapecoense. Apagou um pouco pela cobrança de escanteio que terminou no gol de Nardoni. 5

Balbuena

A falta de velocidade do paraguaio fica evidente nas disputas. 5

Viery

O pênalti nasceu de sua disputa com Bolasie. Atuação regular no restante da partida. 5,5

Caio Paulista

Deixou a desejar em alguns momentos como marcador. Mas mostrou técnica em lances com a bola. 5,5

Noriega

Parece estar sentindo a parte física. Deu menos dinâmica ao time do que em outros momentos. 5,5

Nardoni

Precisa participar mais da construção do jogo. Aproveitou a falha do goleiro da Chapecoense para marcar. 6

Monsalve

Começou bem a partida. Mas caiu de rendimento após o gol da Chapecoense. 5,5

Tetê

Muito apagado no primeiro tempo. Cresceu um pouco de rendimento na segunda etapa. 5

Amuzu

Conseguiu algumas finalizações e investidas pela esquerda. Faltou ser mais efetivo nos lances criados. 5

Carlos Vinícius

Viu a bola cruzar a área diversas vezes. Pouco foi acionado pelos companheiros. 6

Willian

Pegou a responsabilidade de organizar o ataque. Construiu bons movimentos pelo lado esquerdo. 6,5

Enamorado

Veio do banco e imediatamente deu vida ao lado esquerdo do ataque. Caiu de rendimento quando voltou para a direita. 6

Gabriel Mec

Entrou mais centralizado. Arriscou alguns lances, mas ainda sofre muito nos duelos mais físicos. 6

Chapecoense

Bolasie foi o responsável pelo pênalti. O atacante soube explorar alguns duelos, mesmo que não tenha a velocidade de alguns anos atrás.