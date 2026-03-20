Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na partida contra o Vitória

O Grêmio voltou a vencer pelo Brasileirão após dois tropeços. Na noite desta quinta-feira (19), o Tricolor bateu o Vitória por 2 a 0, em partida válida pela sétima rodada da competição. A partida ficou marcada pela grave lesão do lateral-esquerdo Marlon, que sofreu uma fratura na perna direita.
Os gols da partida foram marcados por Camutanga, contra, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Amuzu, aos oito da segunda etapa.
Após a vitória, o Grêmio de Luís Castro volta a campo no próximo domingo (22), para encarar o Vasco, às 16h, em São Januário. Com os três pontos, os tricolores permanecem na sétima posição do campeonato, mas agora com 11 pontos somados.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Weverton
Praticamente um espectador. Apenas intervenções pontuais. 6
Pavon
Criou algumas boas combinações com Enamorado. 6,5
Balbuena
Ficou mais preocupado com a marcação de Kayzer. 6
Viery
Criou alguns ataques em lançamentos. Participação muito segura na defesa. 6,5
Marlon
Acertou alguns bons lançamentos para Amuzu. Um dos melhores em campo. Saiu por conta de grave lesão na perna. 7
Leonel Pérez
Eu velocidade ao time com seus passes. Marcação implacável no meio. 7
Nardoni
Se integrou melhor ao time. Precisa produzir mais com a bola. 6
Willian
Tornou o lado esquerdo como o setor mais efetivo da equipe. Boa contribuição. 6,5
Enamorado
Teve alguns bons momentos pela direita. Parece estar vencendo a disputa com Tetê. 6,5
Amuzu
Virou a principal arma ofensiva do Grêmio. Teve duas chances claras e converteu uma delas em gol. 7,5
Carlos Vinícius
Participou mais da construção das jogadas. O segundo gol nasce de uma disputa sua pela bola. 6,5
Noriega
Entrou na função de Nardoni, mais adiantado no campo. Participação regular. 6
Monsalve
Encontrou alguns espaços na marcação do Vitória. 6,5
Caio Paulista
Teve a ingrata missão de substituir Marlon. Jogou bem, mesmo com a carga emocional. 6,5
Gabriel Mec
Entrou no final. Sem nota
Tetê
Entrou no final. Sem nota
Vitória
Martínez teve o melhor lance da noite para a equipe do Vitória. O meio-campista era o jogador mais lúcido do time visitante na Arena.
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