Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na partida contra o Vitória

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Tricolor na vitória sobre a equipe baiana. Arte GZH

O Grêmio voltou a vencer pelo Brasileirão após dois tropeços. Na noite desta quinta-feira (19), o Tricolor bateu o Vitória por 2 a 0, em partida válida pela sétima rodada da competição. A partida ficou marcada pela grave lesão do lateral-esquerdo Marlon, que sofreu uma fratura na perna direita.

Os gols da partida foram marcados por Camutanga, contra, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Amuzu, aos oito da segunda etapa.

Após a vitória, o Grêmio de Luís Castro volta a campo no próximo domingo (22), para encarar o Vasco, às 16h, em São Januário. Com os três pontos, os tricolores permanecem na sétima posição do campeonato, mas agora com 11 pontos somados.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Praticamente um espectador. Apenas intervenções pontuais. 6

Pavon

Criou algumas boas combinações com Enamorado. 6,5

Balbuena

Ficou mais preocupado com a marcação de Kayzer. 6

Viery

Criou alguns ataques em lançamentos. Participação muito segura na defesa. 6,5

Marlon

Acertou alguns bons lançamentos para Amuzu. Um dos melhores em campo. Saiu por conta de grave lesão na perna. 7

Leonel Pérez

Eu velocidade ao time com seus passes. Marcação implacável no meio. 7

Nardoni

Se integrou melhor ao time. Precisa produzir mais com a bola. 6

Willian

Tornou o lado esquerdo como o setor mais efetivo da equipe. Boa contribuição. 6,5

Enamorado

Teve alguns bons momentos pela direita. Parece estar vencendo a disputa com Tetê. 6,5

Amuzu

Virou a principal arma ofensiva do Grêmio. Teve duas chances claras e converteu uma delas em gol. 7,5

Carlos Vinícius

Participou mais da construção das jogadas. O segundo gol nasce de uma disputa sua pela bola. 6,5

Noriega

Entrou na função de Nardoni, mais adiantado no campo. Participação regular. 6

Monsalve

Encontrou alguns espaços na marcação do Vitória. 6,5

Caio Paulista

Teve a ingrata missão de substituir Marlon. Jogou bem, mesmo com a carga emocional. 6,5

Gabriel Mec

Entrou no final. Sem nota

Tetê

Entrou no final. Sem nota

Vitória

Martínez teve o melhor lance da noite para a equipe do Vitória. O meio-campista era o jogador mais lúcido do time visitante na Arena.