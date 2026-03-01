Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na goleada sobre o Inter Arte GZH

O Grêmio goleou o Inter por 3 a 0 pelo jogo de ida da final do Gauchão. Os gols foram marcados por Enamorado, Amuzu e Victor Gabriel (contra).

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O jogo de volta ocorre no domingo (8), às 18h, no Beira-Rio. O Inter precisa vencer por quatro gols para ser campeão no tempo regulamentar. Vitória colorada por três gols de vantagem leva a disputa para os pênaltis. O Grêmio conquista o título com qualquer outra combinação.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Precisou trabalhar pouco no Gre-Nal 450. Teve uma intervenção em chute de Carbonero no primeiro tempo. Também se movimentou para fazer uma outra defesa, sem muita dificuldade, na segunda etapa. Nota: 6,5

Pavon

Um simbolo do time que surgiu na reta final do Gauchão. Se não entregava tecnicamente como ponta, pelo menos sempre competiu. Agora como lateral, esse esforço deu melhor resultado para o time. Nota: 7,5

Gustavo Martins

Usou sua força e velocidade para controlar bem a movimentação de Borré nas buscas do adversário por espaços. Uma partida de afirmação para a defesa de jovens formados nas categorias de base. Nota: 7

Viery

Mostrou força e personalidade para ser decisivo. Uma atuação de muita segurança. Ganhou divididas contra Alan Patrick e Mercado no que terminou em gol de Amuzu nos acréscimos. Outra afirmação do fim do Gauchão. Nota: 7,5

Marlon

Vitinho não conseguiu levar vantagem contra o lateral. Além da boa marcação, Marlon também soube escolher os momentos de procurar subir para atacar. Foi discreto, mas de forma positiva para o time. Nota: 7

Noriega

Preencheu os espaços que o Inter explorou para vencer o primeiro Gre-Nal do ano. Deu suporte para Arthur na marcação a Alan Patrick e protegeu com qualidade a entrada da área do Grêmio. Nota: 6,5

Arthur

A bola ia e voltava até ele no meio-campo. O volante ditou o ritmo da equipe com seus passes e movimentação. Além do bom rendimento técnico, também não se deixou levar pelas seguidas faltas da marcação adversária. Nota: 7,5

Monsalve

Deu boa resposta no meio-campo. Além da parte técnica, se movimentou pelo campo e foi importante para marcar os adversários. Deu o passe para a arrancada de Amuzu que terminou na expulsão de Bernabei. Nota: 7

Enamorado

Abriu o placar na Arena com um golaço. Mesmo que tenha errado o primeiro toque, a finalização saiu com a precisão desejada. Ganhou confiança após o lance e cresceu de rendimento no lado direito de ataque. Nota: 7,5

Amuzu

O nome do Gre-Nal 450. A vitória foi construída em três participações decisivas do atacante. Forçou a expulsão de Bernabei. Depois marcou o seu gol em outra escapada nos acréscimos. E fechou a noite com passe para Carlos Vinícius que resultou no gol contra de Victor Gabriel. Nota: 8,5

Carlos Vinicius

Teve duas chances para marcar. Acertou a trave de Rochet com uma cavadinha antes de Victor Gabriel marcar contra. Foi o pivô para dar tempo da movimentação do ataque. Outra atuação de alto nível do centroavante. Nota: 7,5

Willian

Entrou pronto para competir. Visivelmente não está nas suas melhores condições técnicas e físicas, mas o novo camisa 10 gremista fez o suficiente para ajudar a levar a vantagem construída na Arena para o jogo de voltar da decisão. Nota: 6,5

Tetê

A vantagem já estava construída quando entrou em campo. Conseguiu manter a ameaça de velocidade e de drible contra os defensores do Inter. Sem tantas oportunidades de fazer sua jogadas. Nota: 6

André Henrique

Foi a campo para garantir a presença de Carlos Vinícius, pendurado, no jogo de volta das finais do Gauchão. Prendeu os zagueiros do Inter com sua movimentação. Mas pouco teve trabalho. Nota: 6

Gabriel Mec

Uma boa arrancada após entrar na reta final do Gre-Nal. Depois de ser observado no lado direito, e de bom rendimento como meia central contra o Juventude, voltou a ser testado como ponta pela esquerda. Nota: 6