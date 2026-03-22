Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Vasco

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Tricolor na derrota no Rio de Janeiro. Arte GZH

O Grêmio segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. Neste domingo (22), o time gaúcho perdeu para o Vasco por 2 a 1, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Thiago Mendes e David marcaram para a equipe treinada por Renato Portaluppi. Carlos Vinícius descontou.

Com oito pontos em oito rodadas, a equipe treinada por Luís Castro terá 10 dias para encontrar respostas durante a data Fifa para a dificuldade de jogar bem como visitante. O próximo compromisso, no dia 2 de abril, será diante do Palmeiras na Arena Barueri.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Evitou o terceiro gol do Vasco em lance com Andrés Gómez. Sem culpa nos gols. 6

Pavon

Tropeçou e caiu no primeiro gol vascaíno. Teve dificuldades contra Gómez. 5

Balbuena

Errou demais para um jogador de sua experiência e currículo. 4,5

Viery

O único jogador da linha defensiva com destaque. Salvou um gol com um desarme preciso. 6

Caio Paulista

Teve um bom cruzamento no segundo tempo, mas participou da origem do primeiro gol do Vasco. 5

Leonel Pérez

Apagou a boa impressão do jogo contra o Vitória. Lento nas decisões e nas tarefas de marcação. 4,5

Nardoni

Não justificou a oportunidade. Perdido nas movimentações ofensivas. Seu ponto positivo foi ter disputado a bola na origem do gol de Carlos Vinícius. 5,5

Arthur

Acabou sobrecarregado pelo papel de organizar o time. Não conseguiu ser o meia do time. 5,5

Tetê

Pouco aplicado na marcação. Cuiabano aproveitou esse espaço. Pouco fez com a bola para compensar a falta de competitividade. 4

Amuzu

O time não conseguiu criar chances para que ele aproveitasse sua velocidade. 5,5

Carlos Vinícius

Uma oportunidade e um gol convertido. Cumpriu seu papel de centroavante. 6,5

Gustavo Martins

Estabilizou a marcação pelo lado direito da defesa. 6

Enamorado

Pelo menos foi voluntarioso. Perdeu uma ótima oportunidade de empatar. 5,5

Willian

Foi meia e ponta esquerda. Pouco acionado para organizar o time. 6

Gabriel Mec

Sente a diferença física contra os marcadores. Peca demais nas decisões. 5,5

Braithwaite

Teve 20 minutos em campo. Criou uma boa chance de empatar, mas chutou no meio do gol e parou em Léo Jardim. 6

Vasco

Andrés Gómez fez uma parceria de sucesso com Cuiabano contra o lado direito da defesa do Grêmio.

Veja o vídeo com a avaliação das notas

em GZH