Cotação ZH: as notas das jogadoras do Grêmio na vitória sobre o Inter

As Gurias Gremistas levaram a melhor no Gre-Nal disputado neste sábado (28), no Sesc, em Porto Alegre. Atuando como visitante, o Tricolor bateu o Colorado por 2 a 1.
Com o resultado, as Mosqueteiras subiram na tabela e se afastaram da zona de rebaixamento. Com a vitória, chegaram à 14ª colocação, com quatro pontos.
Veja as notas das jogadoras do Grêmio
Raissa
Não teve culpa no gol de falta sofrido. Segurou a pressão no fim. 6
Rodríguez
Foi segura na saída de bola e na marcação. Fez uma boa estreia em clássicos. 6
Day Silva
Sofreu com a Valéria em suas costas, mas teve vitória pessoal nos lances capitais. 5,5
Mónica Ramos
É um dos alicerces defensivos do Grêmio. Deixou o campo extenuada. 6,5
Dani Barão
Sabe como poucas jogar um clássico. Deu balão quando precisou, deu toque quando necessário. 6, 5
Rafa Marques
Fez a falta que originou o gol do Inter. 5
Camila Pini
Quatro Gre-Nais, quatro gols. Um belo chute para abrir o placar. 7
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Leidiane
É aquela jogadora discreta para quem assiste aos jogos, mas fundamental para a treinadora. Marca, corre e se esforça como poucas. 6,5
Allyne
Improvisada, não conseguiu dar sustentação ofensiva ao time. Saiu no intervalo. 5,5
Gisele
Mesmo com pouca idade, foi a atacante que mais brigou pela bola e teve velocidade. Foi uma tarde de muito trabalho para quem a marcou. 6,5
Giovaninha
Teve pouca vitória individual contra a defesa colorada. Saiu machucada no intervalo. 5
Brenda Woch
Estava atenta na sobra da bola e conseguiu um chute para garantir a vitória do Grêmio. 7,5
Maria Dias
Pouco tempo em campo. Sem nota
Iara
Pouco participou das jogadas. 5,5
Brito
Manteve o nível de Mónica Ramos. 6
Camila Santos
Para quem fez sua primeira partida na temporada, teve ritmo e melhorou o lado esquerdo do Grêmio. 6
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