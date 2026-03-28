Cotação ZH: as notas das jogadoras do Grêmio na vitória sobre o Inter

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Tricolor no Gre-Nal Arte GZH

As Gurias Gremistas levaram a melhor no Gre-Nal disputado neste sábado (28), no Sesc, em Porto Alegre. Atuando como visitante, o Tricolor bateu o Colorado por 2 a 1.

Com o resultado, as Mosqueteiras subiram na tabela e se afastaram da zona de rebaixamento. Com a vitória, chegaram à 14ª colocação, com quatro pontos.

Veja as notas das jogadoras do Grêmio

Raissa

Não teve culpa no gol de falta sofrido. Segurou a pressão no fim. 6

Rodríguez

Foi segura na saída de bola e na marcação. Fez uma boa estreia em clássicos. 6

Day Silva

Sofreu com a Valéria em suas costas, mas teve vitória pessoal nos lances capitais. 5,5

Mónica Ramos

É um dos alicerces defensivos do Grêmio. Deixou o campo extenuada. 6,5

Dani Barão

Sabe como poucas jogar um clássico. Deu balão quando precisou, deu toque quando necessário. 6, 5

Rafa Marques

Fez a falta que originou o gol do Inter. 5

Camila Pini

Quatro Gre-Nais, quatro gols. Um belo chute para abrir o placar. 7

Leidiane

É aquela jogadora discreta para quem assiste aos jogos, mas fundamental para a treinadora. Marca, corre e se esforça como poucas. 6,5

Allyne

Improvisada, não conseguiu dar sustentação ofensiva ao time. Saiu no intervalo. 5,5

Gisele

Mesmo com pouca idade, foi a atacante que mais brigou pela bola e teve velocidade. Foi uma tarde de muito trabalho para quem a marcou. 6,5

Giovaninha

Teve pouca vitória individual contra a defesa colorada. Saiu machucada no intervalo. 5

Brenda Woch

Estava atenta na sobra da bola e conseguiu um chute para garantir a vitória do Grêmio. 7,5

Maria Dias

Pouco tempo em campo. Sem nota

Iara

Pouco participou das jogadas. 5,5

Brito

Manteve o nível de Mónica Ramos. 6

Camila Santos

Para quem fez sua primeira partida na temporada, teve ritmo e melhorou o lado esquerdo do Grêmio. 6