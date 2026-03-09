Cotação torcedora: as notas da gremista Amanda Souza para o Grêmio no Gre-Nal 451

Amanda Souza é fanática pelo Tricolor. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Um Gre-Nal no Dia da Mulher e que vale título gaúcho merece conteúdos especiais. Por isso GZH convidou duas torcedoras fanáticas para dar notas para os jogadores no clássico 451, disputado neste domingo, no Beira-Rio.

Para analisar o desempenho no lado azul, a colunista de GZH e comunicadora da Rádio 92 Amanda Souza foi convocada. O único pedido: deixar o coração falar, sem preocupação com as partes táticas ou técnicas. Confira a avaliação da Amanda.

As notas dadas pela Amanda

Weverton

Baita atuação do nosso goleiro. Seguro, salvou o Grêmio no primeiro tempo e no início da etapa complementar. Nota 8

Pavon

Deu muito espaço para Carbonero criar jogadas pela direita e errou muitos passes. Aos 27 do segundo tempo, ligou boa jogada com Tetê. Nota 5

Gustavo Martins

Autor do gol do título, numa empurrada linda depois da casquinha de Noriega, foi perfeito defensivamente. Nota 9

Viery

Irresponsável naquele pisão no pé de Borré. Poderia ter sido expulso e comprometido a equipe do Grêmio. Nota 6

Marlon

Um gigante em campo, atuou recuado e deixou a defesa tricolor robusta. Nota 8

Noriega

Bem posicionado, ajudou no primeiro gol do Grêmio e afastou ataques importantes do Inter. Nota 7

Arthur

Caçado em campo, nosso capitão cadenciou o meio de campo e fez trabalho de formiguinha. Nota 7

Monsalve

Defendeu bem, mas a trapalhada que quase resultou em pênalti pro Inter foi coisa de amador. Nota 6

Enamorado

Dedicado à lateral direita durante o primeiro tempo, se soltou mais no segundo e agradou. Nota 7

Amuzu

Muito marcado, sofreu bastante nos embates com os defensores colorados. Nota 6

Carlos Vinícius

A principal jogada do nosso goleador foi quando salvou o Grêmio ao tirar, de cabeça, um gol feito do Inter. Segue a seca. Nota 6

Wagner Leonardo

Contribuiu com boas tiradas pelo alto, mas errou feio na cotovelada que originou o pênalti convertido em gol pelo Inter. Nota 5

Tetê

Deu um passe belíssimo que deixou Carlos Vinícius na cara pro gol, mas pecou demais na marcação. Nota 6

Willian

Em um jogo tão acirrado, se sairia melhor se tivesse com o ritmo de jogo em dia. Nota 6

Kannemann

Raçudo como sempre nas divididas, sua presença em campo é celebrada até quando discreta. Nota 6

Dodi

Ficou menos de 10 minutos em campo ao substituir Arthur. Sem nota