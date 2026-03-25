Confira quando e onde jogam os atletas do Grêmio convocados por suas seleções nesta data Fifa

Noriega está a serviço do Peru, sob o comando de Mano Menezes. Duda Fortes / Agencia RBS

Com a pausa para a data Fifa, o Grêmio ganhou pouco mais de uma semana para aprimorar o time. Contudo, dois jogadores desfalcam o elenco neste período.

Os únicos selecionáveis do Tricolor para este período de amistosos foram o paraguaio Balbuena e o peruano Noriega. Ambos estarão servindo suas seleções no continente europeu e são dúvidas para o Tricolor contra o Palmeiras, dia 2 de abril, dois dias depois do encerramento da data Fifa.

Quando e onde joga Noriega?

Fora da Copa e com novo treinador, o Peru tem confrontos contra Senegal, em Paris, no sábado (28), e Honduras, em Madrid, na terça (31). Serão os primeiros jogos de Mano Menezes no comando da Blanquirroja.

Figura frequente na seleção peruana e conhecido do ex-técnico gremista, Noriega deve atuar como titular em pelo menos um dos jogos.

Jogos do Peru nesta data Fifa

Senegal - sábado (28), às 16h, em Paris

- sábado (28), às 16h, em Paris Honduras - terça (31), às 15h, em Madrid

Quando e onde joga Balbuena?

Em ritmo de preparação para seu nono Mundial, o Paraguai tem jogos contra Grécia, em Atenas, na sexta (27), e Marrocos, terça (31), em Paris. O primeiro adversário já não tem mais chance de ir à Copa enquanto o segundo será o rival do Brasil no torneio.

Referência e liderança no seu país, mas sem vestir a Albirroja desde março do ano passado, Balbuena deve ganhar minutos em campo. A dupla de zaga titular é formada por Gustavo Gómez e Alderete. O Paraguai faz parte do Grupo D do Mundial ao lado do anfitrião Estados Unidos, da Austrália e de uma equipe que virá da repescagem.

Jogos do Paraguai nesta data Fifa