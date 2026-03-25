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Confira quando e onde jogam os atletas do Grêmio convocados por suas seleções nesta data Fifa

Paraguaio Balbuena e o peruano Noriega são os selecionáveis do Tricolor

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