Confira quando e onde jogam, nesta semana, os atletas do Grêmio convocados por suas seleções

Noriega foi titular em derrota do Peru no jogo que marcou a estreia de Mano Menezes. JULIEN DE ROSA / AFP

Com a pausa para a data Fifa, o Grêmio ganhou pouco mais de uma semana para aprimorar o time. No entanto, dois jogadores desfalcam o elenco neste período. O paraguaio Balbuena e o peruano Noriega foram convocados para defender suas seleções e estão fora das atividades comandadas por Luís Castro.

Ambos estão a serviço de suas seleções no continente europeu e são dúvidas para o jogo do Tricolor contra o Palmeiras, no dia 2 de abril, dois dias após o encerramento da data FIFA.

Quando e onde joga Noriega?

O volante do Grêmio foi titular na derrota do Peru para Senegal, em Paris, no sábado, jogo que marcou a estreia de Mano Menezes no comando da seleção. O time peruano volta a campo para encarar Honduras, em Madrid, na terça-feira (31).

Jogo do Peru nesta semana

Honduras - terça (31), às 15h, em Madrid

Quando e onde joga Balbuena?

Em ritmo de preparação para seu nono Mundial, o Paraguai venceu a Grécia, na última sexta-feira, em Paris. Balbuena foi reserva e não entrou mesmo com o técnico Gustavo Alfaro tendo feito nove trocas no segundo tempo. O Paraguai volta a campo para encarar Marrocos, terça-feira (31), em Paris.

Jogos do Paraguai nesta semana

Marrocos - terça (31), às 15h, em Paris