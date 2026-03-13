Confira a análise do gol anulado do Bragantino contra o Grêmio após jogada de Eduardo Sasha

O Grêmio abriu o placar contra o Bragantino, nesta quinta-feira (12), mas levou um susto ainda na etapa inicial. As equipes se enfrentam na Arena pela quinta rodada do Brasileirão.
Aos 23 minutos, Lucas Barbosa marcou para o time paulista e empatou o jogo. Gustavo Marques recuperou a bola no campo de defesa e lançou o atacante, que entrou cara a cara contra Weverton e marcou.
Apesar da comemoração, o VAR checou o lance e assinalou impedimento. O motivo seria um toque de calcanhar de Eduardo Sasha, antes da bola chegar em Lucas Barbosa.
No momento do passe do zagueiro, Barbosa não estava em posição irregular. Contudo, após o toque de Sasha, o jogador ficou impedido.
— Tocou no Sasha. É aquilo que eu falei. Se tocou no Sasha, o impedimento é muito claro. Está um tronco inclinado à frente, o Lucas Barbosa. Tocou no pé do Sasha e está invalidado o gol — disse Diori Vasconcelos.