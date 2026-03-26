Como será a postura do Grêmio no último dia da janela de transferências

Formado no clube, Tetê voltou ao Grêmio em 2026 Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio deve fechar a janela doméstica de transferências do futebol brasileiro, nesta sexta-feira (27), sem novas contratações. Nos bastidores, há entendimento de que a qualidade do elenco tricolor é suficiente para suprir o primeiro semestre de 2026.

No começo da temporada, o Tricolor contratou seis reforços, incluindo dois dos maiores investimentos da história do clube. O atacante Tetê custou cerca de R$ 40 milhões, enquanto Juan Nardoni foi comprado por R$ 42 milhões, junto ao Racing-ARG.