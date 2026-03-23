Como será a data Fifa para o Grêmio

A programação do Grêmio para os próximos dias no hiato do Brasileirão em virtude da data Fifa está definida. A competição será retomada para o Tricolor apenas no dia 2 de abril, contra o Palmeiras, líder do torneio, na Arena Barueri. Luís Castro definiu a prioridade para o período sem jogos.
Conforme divulgado pelo clube, a reapresentação está marcada para a próxima quinta-feira (26), pela manhã, no CT Luiz Carvalho. O retorno do Rio de Janeiro, após a derrota por 2 a 1, para o Vasco, ocorreu na na noite deste domingo (22).
A liberação é celebrada especialmente em função do longo período sem descanso das últimas semanas. Foram vários dias acumulados de partidas, viagens, decisões e treinamentos. Além do fator físico, o desgaste emocional foi mencionado pelo treinador português:
— A parada é importante pelo descanso mental, pois tem sido um desgaste enorme, e os jogos fora de casa estão nos causando alguma perturbação, porque não estamos encontrando o caminho do sucesso — avaliou.
— Temos que melhorar atingindo resultados, e então a parada será boa para descansarmos fundamentalmente o mental, para retomarmos mais fortes na próxima etapa do campeonato — complementou.
Os jogadores do Departamento Médico não devem ficar à disposição tão cedo. Marlon deverá iniciar a fisioterapia nas próximas semanas, enquanto Villasanti, que trata lesão ligamentar, deve avançar para o campo e sessões com bola para retorno no fim do mês.
Mas há uma preocupação no horizonte gremista: o acúmulo de partidas. No dia 2 o Palmeiras, em São Paulo; depois, em casa, no dia 5, o Remo. Os dois jogos seguintes, na mesma semana, são importantes, mas não têm datas confirmadas: no Uruguai a estreia na Sul-Americana diante do Montevideo City Torque, e o Gre-Nal do turno no Beira-Rio.