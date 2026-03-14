Como Luís Castro prepara o encaixe de Braithwaite e Villasanti no grupo do Grêmio

Mesmo sem novas contratações, o Grêmio terá mais opções a partir das próximas semanas. Braithwaite, mais próximo do retorno, e Villasanti serão opções em breve para Luís Castro. Novas peças para montar a equipe de olho nas disputas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

A dupla, titular no ano passado, terá trabalho para recuperar a condição. Em entrevista exclusiva à Zero Hora, o técnico explicou como vê o encaixe de ambos no grupo.

— Braithwaite ainda está numa fase muito inicial da chegada ao elenco. Ele é da posição 9, centroavante. Disputará a posição com o Carlos Vinícius. Irá esgrimir e lutar por uma posição dentro dos 11 titulares — comentou Luís Castro.

No caso de Villasanti, a disputa será ainda maior. Caso seja utilizado como volante, a briga pela titularidade será com Noriega e Leonel Pérez. Na função de médio, Arthur e Nardoni serão seus principais concorrentes.

— Vários jogadores podem jogar ali (articulação). Eles gostam porque têm proteção por trás do volante. E têm liberdade de chegar à frente, de envolver pelos corredores. Mas são posições desgastantes. Vai depender muito de como o Villasanti chegará da recuperação. Ele pode ser volante ou meia. Mas, claramente, é um armador de jogo — disse.

Além de incorporar os dois jogadores, a comissão técnica também planeja oportunizar mais espaço para jovens das categorias de base. Nos próximos dias, alguns atletas serão testados no grupo principal.