Como o Grêmio projeta arrecadar mais R$ 150 milhões em vendas em 2026

Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio precisa buscar, dentro do planejamento financeiro, cerca de R$150 milhões em vendas. O clube projeta arrecadar em negociações de atletas. Mesmo com a necessidade da entrada dos recursos, o Tricolor evita liquidar os ativos com qualquer proposta considerada baixa.

Luís Castro promoveu diversos jovens aos profissionais nos últimos meses por filosofia de trabalho, mas também por economia gremista, que liberou muitos jogadores nos últimos meses. No total, foram 22 saídas nos primeiros meses de 2026 e alguns profissionais recebem mensalmente nos acordos rescisórios.

Para alcançar a meta é possível vender jogadores até 31 de dezembro. Entretanto, a janela deste meio do ano, que tradicionalmente é considerada a mais forte para a Europa, costuma trazer impactos maiores em virtude da Copa do Mundo com grandes movimentações.

O Tricolor considera cinco jogadores como os principais alvos por uma transferência. Apenas um foi contratado e todos os demais revelados pelas categorias de base.

Os dois primeiros da lista já têm alguma sondagem: Viery, do Newcastle-ING e equipes da França e Itália, e Gabriel Mec, monitorado há anos por scouts das principais ligas do Velho Continente. Noriega também recebeu investida da MLS e já teve o nome ligado ao futebol italiano. O peruano é o único contratado do quinteto.

Outros dois nomes dependem dos próximos meses: Gustavo Martins, que tenta engatar uma sequência como titular e sem problemas físicos, já recebeu ofertas do futebol português e do Oriente Médio, e Tiaguinho, que está na seleção sub-20, também é acompanhado por clubes europeus.