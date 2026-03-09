Como Luís Castro forjou uma nova dupla de zaga no Grêmio

O treinador entendeu que, apesar de jovem, a dupla tem virtudes importantes. Instagram / Grêmio / Divulgação

Um dos legados da conquista do Gauchão para o Grêmio é a consolidação de uma nova dupla de zaga. Os jovens Gustavo Martins, 23 anos, e Viery, 21 anos, desbancaram os veteranos do elenco e se afirmaram como titulares.

Os garotos conquistaram o técnico Luís Castro definitivamente no segundo tempo do jogo da volta da semifinal contra o Juventude, quando Viery inclusive marcou o gol de empate que levou a decisão para os pênaltis.

O treinador entendeu que, apesar de jovem, a dupla tem virtudes importantes que se adequam mais ao seu modelo de jogo do que os experientes Balbuena, Wagner Leonardo e Kannemann.

— (Gustavo Martins e Viery) São jogadores imponentes fisicamente, verdadeiros animais no ar. Eles têm uma impulsão muito grande e uma qualidade de passe muito interessante. Os outros são muito bons, mas têm características diferentes — disse Luís Castro.

O português enalteceu ainda a velocidade dos garotos, qualidade que lhe dá uma versatilidade tática na forma de armar a equipe.

— Eles são mais velozes. Normalmente, jogadores desta dimensão não têm muita velocidade, mas eles são alguns dos jogadores mais velozes da equipe. Podem jogar com uma linha mais alta — finalizou.

A linha defensiva alta é algo valorizado por Luís Castro. Como são rápidos, Gustavo Martins e Viery podem se posicionar de forma mais avançada, pois conseguem buscar um eventual contra-ataque com rapidez.

Este atributo foi decisivo para a escolha da nova dupla de zaga do Grêmio.