Como joga a promessa do Grêmio que deve ser titular da lateral esquerda contra o Palmeiras

Pedro Gabriel tem 18 anos. Angelo Pieretti / Grêmio/divulgação

Luís Castro deve confirmar uma cara nova no Grêmio para enfrentar o Palmeiras: Pedro Gabriel. Aos 18 anos, ele estreou como profissional em 2025 com Gustavo Quinteros, mas retornou ao time sub-20 e se preparou para essa nova chance após amargar o banco para outras cinco alternativas no período. De contrato renovado, o jovem é uma das maiores promessas da base do clube para o setor.

O Tricolor chamou Pedro Gabriel novamente aos profissionais em fevereiro, descontente com o rendimento de Caio Paulista. Agora, com a lesão de Marlon, cada um subiu uma posição na hierarquia. Há um mês, Luís Castro e seus auxiliares preparam o nordestino para assumir a vaga.

O jovem acumulou experiência nos últimos meses em treinos e vivência com mais experientes do setor: Marlon, Lucas Esteves, Caio Paulista e Mayk. Agora, ele tentará comprovar dentro de campo toda a expectativa em seu desempenho na próxima quinta-feira (2), às 21h30min, na Arena Barueri.

Avaliação de quem o conhece

Com 1,78m, o garoto, natural de Fortaleza, foi descoberto aos 12 anos via Futcenter, escola de futebol na capital cearense parceira do Tricolor. Desde então, há seis anos, ele reside na grande Porto Alegre alimentando o sonho de assumir a posição.

O atleta tem como principal virtude a parte ofensiva. O porte físico colabora na composição defensiva. Um ponto mencionado pelos profissionais consultados por Zero Hora é a dedicação nos treinamentos visando a evolução na carreira.

— Tem um refino técnico muito bom para cruzamento, facilidade para chegada no fundo. Finalização de média e longa distâncias. Ele tem muita força e imposição física favorecem na parte ofensiva. Nunca deixou de evoluir em nenhum ponto. Maturidade de jogo vai adquirir jogando. Chega muito mais preparado. É comprometido com o treino, não é à toa que saiu aos 12 anos de casa — declara Bruna Almada, ex-coordenadora técnica da base.

Pedro Gabriel ganhou as redes sociais todos torcedores gremistas pelo belo gol diante do próprio Palmeiras, na Copinha de 2025, também na Arena Barueri, de fora da área. Naquela edição, ele também fez outra bucha de longa distância contra o América-RN.

César Lopes, ex-treinador da base gremista, também elogia a promessa:

— Tem muita força, potência e arranque. Chama muito a atenção com a batida na bola. Tem um ótimo cruzamento, boa finalização, capacidade de precisão e potência no chute. Acredito que se encaixa dentro das características da posição. Ele foi evoluindo a cada ano. Nunca fica estagnado — diz César, ex-técnico do sub-20.

— Pedrinho é especial demais. Conheço desde pequeno, viemos da mesma cidade, jogávamos futsal juntos. Tem força física, qualidade técnica, chute e passe muitos refinados. Ele com confiança vai aproveitar a chance. Estarei aqui o assistindo e torcendo, mesmo com fuso horário doido — acrescentou o atacante Guga, ex-companheiro de base, hoje no Al-Kholood, da Arábia Saudita.

Reforço muscular e mentalidade

Em paralelo, além do trabalho no clube, Pedro Gabriel faz, nas folgas, reforço muscular dentro do Complexo Pablo Bueno MDEZ360, que pertence ao agente, responsável pelas tratativas de renovação. O jogador prorrogou o contrato, que vencia em junho de 26, até 2030. O Flamengo monitorava a situação.

O empresário Pablo Bueno elogia a personalidade do garoto:

— Realizou o sonho de jogar profissionalmente e enquanto aguarda por novas oportunidades, continua se preparando física e tecnicamente, focado sempre em evoluir seu jogo. É um atleta com mentalidade vencedora — relata para Zero Hora Pablo Bueno que o acompanha desde as categorias de base.