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Como joga a promessa do Grêmio que deve ser titular da lateral esquerda contra o Palmeiras

Pedro Gabriel pode assumir a vaga após lesão de Marlon e impeditivo de Caio Paulista

Saimon Bianchini

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