Como foram os 21 gols do Grêmio na campanha do título do Gauchão 2026; assista ao vídeo

Tricolor comemora o gol no Beira-Rio que confirmou o título. André Ávila / Agencia RBS

Qual foi o gol mais bonito? E o mais importante? O Grêmio disputou 11 partidas na campanha do título do Gauchão 2026, conquistado neste domingo (8), após o empate no Gre-Nal 451. E na caminhada até a taça do Estadual, a de número 44 da história, o Tricolor balançou 21 vezes as redes dos adversários.

Para a alegria da torcida azul, o Inter — rival histórico e o da final deste ano —, foi o time que mais sofreu: seis. Somente o São José, na segunda rodada, não foi vazado pela equipe de Luís Castro.

Teve gols de atacantes, principalmente de Carlos Vinícius e Amuzu. De meio-campistas, como o golaço de Monsalve contra o Juventude na primeira fase. De defensores, um deles muito importante: o belo chute de Viery no 1 a 1 com o Juventude, que levou a semifinal aos pênaltis. E até de atletas que não estão mais no clube, como Cristaldo e Edenilson.

Zero Hora preparou um vídeo especial com todos os gols da campanha do Grêmio no Gauchão. Assista: