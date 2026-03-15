Como foi a última partida do Grêmio contra a Chapecoense na Arena Condá; relembre as escalações

Na próxima segunda-feira (16), Grêmio e Chapecoense voltam a se enfrentar após quatro anos. Adversários pela quinta rodada do Brasileirão, as equipes não duelam desde julho de 2022, quando ficaram frente a frente pela 21ª rodada da Série B.
Na ocasião, o confronto terminou empatado em 0 a 0 na Arena Condá, mesmo palco do primeiro confronto entre os times deste ano. Mesmo com um jogador a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, o Tricolor conseguiu suportar a pressão da equipe catarinense e garantiu um ponto fora de casa. Abaixo, Zero Hora relembra como foi a partida.
Relembre como foi a partida na Arena Condá
O jogo começou com boas oportunidades para o Grêmio. Logo nos minutos iniciais, Campaz recebeu nas costas da defesa da Chapecoense após erro de Mailton, driblou o goleiro Saulo, mas ficou sem ângulo para finalizar. O meia ainda tentou o passe para Biel, que chutou, mas a defesa afastou. Pouco depois, o próprio Campaz arriscou de fora da área e obrigou Saulo a fazer boa defesa.
O cenário da partida mudou ainda no primeiro tempo. Aos 24 minutos, Ferreira deixou o campo com dores na coxa esquerda e foi substituído por Guilherme. Seis minutos depois, Bitello foi expulso ao acertar Perotti com um chute no rosto em disputa de bola aérea. Com um jogador a menos, o técnico Roger Machado colocou Lucas Leiva no lugar de Campaz para reforçar o meio-campo.
Na segunda etapa, o Grêmio quase marcou em uma jogada trabalhada entre Guilherme e Diego Souza, que tentou encobrir o goleiro, mas a bola passou perto da trave. Com inferioridade numérica, o Tricolor recuou as linhas e passou a priorizar a defesa. A Chapecoense tentou pressionar, mas encontrou dificuldades para criar chances claras e o placar permaneceu zerado até o apito final.
Escalações da partida
CHAPECOENSE (0)
Saulo; Mailton (Claudinho, 41'/2ºT), Léo, Victor Ramos e Fernando (Kevin, 41'/2ºT); Ronei, Luizinho (Alisson Farias, 21'/2ºT), Felipe Ferreira (Alisson Farias, 34'/2ºT), Matheus Bianqui e Chrystian (Jonathan, 21'/2ºT); Perotti. Técnico: Marcelo Cabo
GRÊMIO (0)
Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti (Thiago Santos, 32'/2ºT) e Bitello; Biel (Janderson, 32'/2ºT), Campaz (Lucas Leiva, 32'/1ºT) e Ferreira (Guilherme, 24'/1ºT); Diego Souza (Elias, 32'/2ºT). Técnico: Roger Machado