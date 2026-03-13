Como foi a atuação de Nardoni contra o Bragantino

Na ausência de Arthur, o substituto do volante no empate em 1 a 1 do Grêmio contra o Bragantino nesta quinta-feira (12) foi Nardoni. Em seu segundo jogo com a camisa do Tricolor, o argentino de 23 anos atuou ao lado de Noriega na tentativa de conter os avanços do Bragantino.
O jogador permaneceu em campo durante quase toda a partida. Aos 44 minutos do segundo tempo, deu lugar ao meia Leonel Pérez, que fez sua estreia com a camisa do Grêmio.
No Sofascore, a nota de Nardoni foi a mais baixa entre os meias do Grêmio, junto com Gabriel Mec: 6.5. Na cotação de GZH, foi classificado como um "primeiro tempo discreto", e levou nota 6.
Nardoni teve um aproveitamento de 88% dos passes, com 14 de 16 tentativas. Os dois erros, no entanto, ocorreram no campo ofensivo.
Na comparação com Noriega, por exemplo, é possível ver que a bola passou menos pelo argentino. Foram 29 de 35 passes para o jogador, um dos melhores em campo e com nota Sofascore 7.
Defensivamente, Nardoni pouco contribuiu. Ainda conforme o aplicativo, foi apenas uma dividida vencida pelo jogador, e um duelo pelo alto em que levou a melhor.
Foi o segundo jogo de Nardoni com a camisa do Grêmio. Na vitória contra o Atlético-MG pelo Brasileirão por 2 a 1, pela quarta rodada do Brasileirão, ele também foi titular.