Como foi a atuação de Nardoni contra o Bragantino

Argentino fez sua segunda partida com a camisa do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Na ausência de Arthur, o substituto do volante no empate em 1 a 1 do Grêmio contra o Bragantino nesta quinta-feira (12) foi Nardoni. Em seu segundo jogo com a camisa do Tricolor, o argentino de 23 anos atuou ao lado de Noriega na tentativa de conter os avanços do Bragantino.

O jogador permaneceu em campo durante quase toda a partida. Aos 44 minutos do segundo tempo, deu lugar ao meia Leonel Pérez, que fez sua estreia com a camisa do Grêmio.

No Sofascore, a nota de Nardoni foi a mais baixa entre os meias do Grêmio, junto com Gabriel Mec: 6.5. Na cotação de GZH, foi classificado como um "primeiro tempo discreto", e levou nota 6.

Nardoni teve um aproveitamento de 88% dos passes, com 14 de 16 tentativas. Os dois erros, no entanto, ocorreram no campo ofensivo.

Os passes tentados por Nardoni contra o Bragantino. Sofascore / Reprodução

Na comparação com Noriega, por exemplo, é possível ver que a bola passou menos pelo argentino. Foram 29 de 35 passes para o jogador, um dos melhores em campo e com nota Sofascore 7.

Defensivamente, Nardoni pouco contribuiu. Ainda conforme o aplicativo, foi apenas uma dividida vencida pelo jogador, e um duelo pelo alto em que levou a melhor.