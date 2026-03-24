Como está a campanha do Grêmio no Brasileirão 2026 até a oitava rodada em comparação à de 2025

Grêmio foi derrotado pelo Vasco. DHAVID NORMANDO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

A invencibilidade de oito jogos do Grêmio terminou na derrota para o Vasco no último domingo (22) pelo Brasileirão. O 2 a 1, no Rio de Janeiro, fez o Tricolor cair para a oitava posição, com 11 pontos.

Em comparação com o ano passado, quando lutou na parte de baixo da tabela, o time de Luís Castro tem dois pontos a mais em 2026.

A campanha gremista nas oito primeiras rodadas do campeonato de 2025 tinha duas vitórias, três empates e três derrotas, com nove pontos somados. À época, o Grêmio tinha sete gols marcados e 12 sofridos, um saldo de -5. Em relação à posição na tabela, era 15º, apenas dois pontos acima do Z-4.

O Brasileirão terá uma pausa para a data Fifa entre segunda, 23, e a terça da outra semana, 31. O Tricolor terá pela frente, no retorno do campeonato, o Palmeiras na quinta-feira (2), às 21h30min, na Arena Barueri.