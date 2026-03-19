Como chega o Vitória para enfrentar o Grêmio

Emmanuel Martínez é destaque do time baiano. Victor Ferreira / EC Vitória

Depois de empates contra Bragantino e Chapecoense, o Grêmio volta a buscar os três pontos no Brasileirão nesta quinta-feira (19), contra o Vitória. As equipes se enfrentam às 19h, pela sétima rodada.

Diferente do Grêmio, os visitantes vêm de resultado positivo no campeonato. Na última rodada, os baianos superaram o Atlético-MG por 2 a 0 no Barradão, resultado que alçou a equipe à 11ª posição da tabela, com sete pontos. O Grêmio, que está em 7º lugar, tem um ponto a mais.

É o melhor início de temporada do Vitória na Série A desde 2013, quando a equipe terminou na 5ª colocação em uma campanha histórica. Um bom respiro para um clube que ficou até a última rodada de 2025 lutando para fugir do rebaixamento.

Novidade e desfalques

Os atacantes Erick e Renato Kayzer, que marcaram contra o Galo, devem continuar no time para o confronto com o Grêmio. A baixa é Marinho, que saiu lesionado da última rodada e teve lesão na coxa esquerda diagnosticada. Além dele, são desfalques Pedro Henrique, Rúben Ismael, Dudu e Edu, por lesão, e Claudinho e Alexandre Fintelman, que estão em período de transição para retorno aos gramados.

O técnico Jair Ventura terá uma nova opção para compor o ataque. O argentino Diego Tarzia, emprestado pelo Independiente, chegou ao Vitória em fevereiro e foi relacionado pela primeira vez para o jogo em Porto Alegre.

Assim, um possível Vitória tem Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer.

Para ficar de olho

Peça importante do time de Jair Ventura é o meia Emmanuel Martínez. Ex-Fortaleza, o argentino estreou pelo Vitória saindo do banco contra o Flamengo, na terceira rodada do Brasileirão, e não saiu mais da titularidade. Tem um gol marcado pelo Campeonato Baiano.

— O Martínez foi um dos responsáveis por nossa mudança de sistema. Ocupamos mais o meio. Ele e Baralhas casaram muito bem — comentou o técnico após a vitória sobre o Atlético-MG.

O meio-campo formado com Martínez, Caíque Gonçalves e Baralhas tem se mostrado sólido, com o meia tendo mais liberdade para avançar ao ataque.

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