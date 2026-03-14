Como chega a Chapecoense para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Equipe catarinense estava na Série B em 2025. Rafael Bressan / Chapecoense/Divulgação

De volta à Série A do Campeonato Brasileiro após quatro anos, a Chapecoense é a próxima adversária do Grêmio na competição. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 20h, na Arena Condá, em Chapecó, pela quinta rodada.

Após quatro jogos, o time catarinense soma cinco pontos e ocupa a 12ª colocação, a dois pontos de distância para o Grêmio, que está em nono.

Para a partida, a equipe treinada por Gilmar Dal Pozzo não poderá contar com o volante Camilo, titular em todos os jogos da competição, que está emprestado e pertence ao Grêmio. O substituto deve ser Higor Meritão.

A Chapecoense chega para o jogo após uma derrota para o São Paulo por 2 a 0 e uma vitória sobre o Barra, no segundo jogo da final do Campeonato Catarinense. O resultado, contudo, não foi o suficiente para a equipe sair campeã, o que causou o descontentamento da torcida.

O momento da Chapecoense

Não é novidade que o clube entra no Brasileirão com o objetivo de não ser rebaixado. O começo na competição é até animador, mas a perda do título catarinense causou instabilidade, como descreve Rodrigo Goulart, editor de Esportes e colunista do Diário do Iguaçu e setorista da Chapecoense na Rádio Chapecó.

— Aquela desconfiança que havia em relação à sequência do ano, ela está muito mais presente agora, depois do Campeonato Catarinense. Todos aqui tem a consciência de que o objetivo da Chapecoense é não cair para a Série B do Brasileirão. Todos estão conscientes que o clube vai sofrer na maioria dos jogos e vai ter que pautar suas atuações na marcação — destacou Goulart.

Segundo o jornalista, o time tem Giovanni Augusto como o jogador mais técnico do elenco, mas é Jean Carlos, ex-Juventude, quem mais se destaca no momento. Ele também destaca o atacante Italo, de 23 anos, formado na base da Chapecoense, que já atrai olhares de clubes do exterior.

— A Chapecoense manteve a base da Série B, é um grupo que se conhece muito bem. A comissão técnica continuou, então existe uma sinergia entre grupo e comissão. Quanto aos pontos fracos, são poucos jogadores com experiência de Série A no grupo. A gente percebe que alguns atletas estão tendo dificuldades de performar na Série A como performavam na Série B — comentou Rodrigo Goulart.

Provável escalação

Em sua quarta passagem pelo clube, o técnico Gilmar Dal Pozzo, um dos mais importantes da história da Chape, tem apostado no esquema 3-5-2, formação utilizada no acesso à Série A no ano passado. Segundo Goulart, o treinador tem um estilo que prioriza a parte defensiva, em um primeiro momento, para depois atacar.

Sendo assim, a Chapecoense deve ir a campo com Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton e Walter Clar; Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Jean Carlos (Giovanni Augusto); Marcinho (Italo) e Bolasie.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲