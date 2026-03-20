Como a fratura de Marlon impactou colegas e mobilizou o vestiário do Grêmio

Jogador precisou deixar o estádio na ambulância. Duda Fortes / Agencia RBS

A partida contra o Vitória ficará gravada na memória dos jogadores e comissão técnica do Grêmio. Não pelo resultado, mesmo com a importância do triunfo por 2 a 0 sobre o adversário. A gravidade da lesão de Marlon, além da cena do jogador em agonia pela fratura sofrida no tornozelo direito em atendimento no gramado, dominou a repercussão da partida.

Pouco antes das 23h, o clube emitiu nota falando em fratura do tornozelo direito, com retorno estimado em cinco meses.

Visivelmente impactados, jogadores e demais funcionários do clube tentavam entender o porquê da lesão. De celulares em punho, diversos ângulos gravados da cena de Marlon com a perna lesionada eram analisados por todo canto da zona mista do estádio.

É triste demais ver um colega incapacitado de continuar conosco. Há lesões e lesões. Essas ficam na memória. Disse aos jogadores para que honrassem o colega LUÍS CASTRO Sobre a fratura de Marlon

Todos os integrantes do departamento médico gremista foram ao hospital Moinhos de Vento. Coordenador do setor de saúde e performance, Felipe Marques e a psicóloga do grupo principal, Marisa Sampaio, estavam com o jogador logo após a remoção de Marlon para o local.

Quem ficou na Arena tratou de cumprir a rotina protocolar de jogo. Luís Castro deixou claro que não avalia a questão como a ausência de um jogador importante. Mas pelo aspecto humano, do impacto de ver um companheiro de profissão com uma grave lesão.

— É triste demais ver um colega incapacitado de continuar conosco. Há lesões e lesões. Essas ficam na memória. Disse aos jogadores para que honrassem o colega — disse Castro, antes de ressaltar o maior impacto com a cena.

— Antes do jogador, há uma pessoa. O problema não é ficarmos sem o Marlon. É ver uma lesão que priva o jogador de fazer o que mais gosta. Lembra que uma carreira pode acabar. É uma pancada na consciência — completou.

O vice de futebol, Antonio Dutra, lamentou:

— Iremos acompanhar e dar toda a assistência possível. Sofremos muito com a questão humana. Agora o momento é torcer pela rápida recuperação — lamentou o dirigente.

Weverton também abordou a lesão do companheiro. Na zona mista, o goleiro falou do impacto da cena entre os jogadores no campo:

— Achamos que sairemos de casa e voltaremos ilesos. É como se fosse contigo. Desejamos toda a força a ele. Ajudaremos no que for necessário para que ele se sinta acolhido. É a hora de mostrar a nossa união.

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