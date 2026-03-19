Com volta de Enamorado e mudanças na defesa e no meio, Grêmio está escalado para enfrentar o Vitória

O técnico Luís Castro promoveu mudanças no time do Grêmio para a partida contra o Vitória, nesta quinta-feira (19). Para o jogo das 19h, na Arena, o técnico alterou a equipe em todos os setores em relação à escalação do empate com a Chapecoense, na segunda-feira (16).
Na defesa, uma troca. Marlon, recuperado de uma virose, volta à lateral esquerda. Caio Paulista fica no banco.
No meio, duas trocas. Léo Pérez fará sua primeira partida como titular. Ele entra na vaga de Noriega. Willian volta a começar uma partida. Monsalve fica como opção.
Na frente, Enamorado assume o lado direito, com Tetê sendo opção para o decorrer do jogo.
O time gremista está escalado com Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Marlon; Pérez, Nardoni e Willian. Enamorado, Carlos Vinícus e Amuzu.
No banco de reserva as opções são: Gabriel Grando, Wagner Leonardo, Kannemann, Marcos Rocha, Caio Paulista, Dodi, Noriega, Tetê, Braithwaite, Monsalve, Gabriel Mec e André Henrique.
O Grêmio ocupa a oitava colocação no Brasileirão. Se vencer o Vitória, pode saltar até a sexta colocação, dependendo de resultados paralelos.
