Com volta de Arthur, Grêmio encerra preparação para o jogo contra o Vasco; veja o provável time

Arthur não atua desde a final do Gauchão. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Com treinamento na manhã deste sábado (21), no CT Luiz Carvalho, o técnico Luís Castro encerrou a preparação gremista para o confronto diante do Vasco da Gama, que marca o reencontro com Renato Portaluppi. Recuperado de lesão, Arthur volta a ser relacionado e pode aparecer entre os titulares.

Existe, no entanto, uma dúvida sobre sua utilização na partida. Arthur não atua desde o segundo jogo da final do Gauchão, quando sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

Recuperado, o capitão gremista retomou os treinamentos nos últimos dias e se mostra pronto para retornar ao time. Seu substituto, Nardoni, também ganhou destaque atuando como titular nesse período.

Essa é a principal dúvida na montagem da equipe que enfrenta o Vasco. Noriega deve voltar à primeira função no meio-campo, enquanto Caio Paulista será o substituto do lesionado Marlon na lateral esquerda.

Uma provável escalação do Grêmio tem: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Nardoni (Arthur) e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.