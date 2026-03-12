Com surpresa no ataque, Grêmio está escalado para enfrentar o Bragantino

Gabriel Mec será titular diante do Bragantino. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio está escalado para enfrentar o Bragantino, nesta quinta (12). As equipes se enfrentam na Arena, a partir das 21h30min, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão.

Este será o primeiro jogo do time treinado por Luís Castro após a conquista do Campeonato Gaúcho. Para isso, o português teve de fazer duas alterações na equipe.

O capitão Arthur teve lesão muscular grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda, e está fora das próximas partidas da equipe. O tempo estimado de retorno é de duas e três semanas.

O argentino Nardoni foi escolhido para substituir o volante e disputará a segunda partida pelo Tricolor. A outra novidade é o jovem Gabriel Mec na vaga de Amuzu, que também não foi relacionado. O belga não participou do treino de quarta-feira (11) para acompanhar o nascimento de sua filha.

O Grêmio vai a campo com: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Gabriel Mec, Carlos Vinícius e Enamorado.