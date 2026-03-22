Com retorno, escalação do Grêmio está confirmada para enfrentar o Vasco no Rio

O Grêmio está confirmado para a partida deste domingo (22) contra o Vasco. Luís Castro terá o retorno de Arthur, recuperado de lesão muscular, como atração em São Januário.
A equipe titular terá Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Leonel Pérez, Arthur e Nardoni; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.
No banco, Castro terá Gabriel Grando, Marcos Rocha, Pedrinho, Gustavo Martins, Kannemann, Noriega, Monsalve, Willian, Gabriel Mec, André Henrique, Braithwaite e Tetê.
Após a partida, o Grêmio retorna a Porto Alegre e só voltará a campo no próximo dia 2 de abril. Os jogadores ganharão alguns dias de folga antes da partida contra o Palmeiras, na volta da parada para a data Fifa.