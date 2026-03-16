Com quatro mudanças, Grêmio está escalado para enfrentar a Chapecoense

Amuzu retorna após uma partida de ausência. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O time do Grêmio que entrará em campo nesta segunda-feira (16), às 20h, na Arena Condá, para enfrentar a Chapecoense, terá quatro mudanças em relação ao jogo contra o Bragantino. A partida em Chapecó é válida pela sexta rodada do Brasileirão.

Na defesa, com a ausência de Gustavo Martins, Balbuena volta a atuar após quase um mês. A última partida do paraguaio foi no dia 22 de fevereiro, contra o Juventude, pelo Gauchão.

Arthur segue fora por lesão e Nardoni jogará ao lado de Noriega. Problema de última hora, Marlon não foi relacionado, pois apresentou sequelas de virose. Caio Paulista começará em Chapecó.

Os retornos ao time titular serão de Amuzu, que também ficou de fora contra o Bragantino, e Tetê ganha a vaga de Enamorado, o qual estava tendo boas atuações.

O Grêmio está escalado com: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

No banco, as opções são Grando, Wagner Leonardo, Kannemann, Marcos Rocha, Willian, Dodi, Léo Pérez, Gabriel Mec, Tiaguinho, Pedro Gabriel, André Henrique e Enamorado.