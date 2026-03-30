Com participação de torcedores do Grêmio, pintura de arquibancada entra na reta final na Arena; veja fotos

Cerca de 40 pessoas atuaram nos últimos dias para a revitalização do setor das organizadas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O setor das organizadas do Grêmio na Arena ganhou ainda mais vida nos últimos dias. Com participação de sócios-torcedores, o clube aproveitou a pausa da data Fifa para revitalizar o setor norte. Agora, o cinza do concreto dá espaço às tradicionais cores do Tricolor: azul, preto e branco.

A pintura deve ser finalizada ainda nesta semana, e o resultado final será divulgado pelo clube. A "nova" arquibancada será inaugurada oficialmente contra o Remo, neste domingo (5), pelo Brasileirão.

A reportagem de Zero Hora esteve presente no estádio nesta segunda-feira (30) e registrou parte da revitalização. Veja as fotos abaixo.

Veja detalhes da nova pintura da arquibancada norte da Arena

Historicamente, a Arquibancada Norte é o setor mais popular do estádio e símbolo da atmosfera gremista nos jogos. O espaço tem capacidade para cerca de 7 mil pessoas.

A arte desenhada é obra dos designers Lucas Villegas e Leo Barbosa, que foram responsáveis também pelo redesenho da fachada acima do setor e por grafites ao redor da Arena. Além deles, cerca de 40 torcedores atuaram nos últimos dias para a revitalização do setor — entre remunerados e voluntários, todos aprovados pelo clube.

Nesta reta final, está sendo finalizada o desenho de uma figura alusiva ao Grêmio no centro da arquibancada — imagem que deve ser revelada pelo clube nesta terça-feira (31).

Demanda da torcida

A pintura do setor é uma demanda da torcida gremista e contempla o planejamento de revitalização do estádio, gerido pelo clube no segundo semestre do ano passado. O projeto ainda conta com a parceria da Tintas Coral, patrocinadora do Grêmio.

— Era uma ideia que sempre surgia ao longo dos anos, mas esbarrava em questões técnicas e na própria gestão da Arena. Quando o clube assumiu o controle, conseguimos retomar e materializar esse desejo de ter mais identidade dentro do estádio — afirma, à reportagem de Zero Hora, o executivo da Arena, Thiago Floriano, que também destaca:

— A gente quer que o torcedor se enxergue aqui dentro. Não é só sobre acesso ou ingresso, é sobre pertencimento. Cada detalhe ajuda a fortalecer esse vínculo e mostrar que o clube está atento ao que a torcida pede.

Um dos atuantes na pintura da arquibancada, o cozinheiro Patrick da Silva Lopes , 30 anos, se emocionou ao falar da ação:

— Esse projeto é muito importante pro clube e define muita da característica da torcida. É a concretização de um sonho em conjunto. Cara, isso aqui é a nossa vida! A gente tá aí desde criança, tem filhos crescendo aqui. Então, nada mais justo que botarmos a mão e fazer a nossa casa virar ainda mais a nossa casa.

Produção: Leo Bender

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